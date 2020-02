Csarnó Zsuzsánna maradhat az IKV vezérigazgatója

Parkolóautomata vásárlásról, külföldi világsztárról, SZETÁV-beszerzésekről és az IKV következő vezérigazgatójáról is tárgyalt tegnapi ülésén a közgyűlés pénzügyi bizottsága. Az ingatlankezelő élén Csarnó Zsuzsánna maradhat, ha a közgyűlés jóváhagyja.

Tavaly novemberben jelentették be, hogy nyugdíjazását kérte Kardos Kálmán, az önkormányzat ingatlankezelő cégének, az IKV-nek korábbi vezetője. Pályázaton keresték utódját. Hárman jelentkeztek, őket szerdai ülésén hallgatta meg az önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága. Az egyik pályázó Csarnó Zsuzsánna volt, aki Kardos Kálmán után a mai napig is vezeti a céget. Rajta kívül a korábban Lombard Lízingnél dolgozó menedzser, Anderle Ádám és a felszámolóbiztosként is tevékenykedő, Budapesten élő Tihanyi Nikolett adta be a pályázatát. A feltételeknek valamennyien megfeleltek. A bizottság végül egyhangúlag úgy döntött, hogy Csarnó Zsuzsánnát támogatják. Azaz, ha a pénteki közgyűlés úgy dönt, ő maradhat az IKV vezetője. Csarnó Zsuzsánna egyébként 2015-től már a cégnél dolgozik.

A bizottság támogatta azt is, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (SZKHT) 250 millió forint keretösszeggel szerződjön tehergépjárműalkatrész-beszerzésre. Útburkolati jelek festésére és jelzőtáblák karbantartására pedig 68–68 milliót költhet a környezetgazdálkodási cég, ha a közgyűlés is úgy dönt.

Tárgyalták, és támogatták a Szegedi Távfűtő Kft. (Szetáv) idei beszerzéseit is. A távfűtőcég majdnem 450 millió forintot költhet többek között fűtőművek összekötésére, és kazáncserére.

Döntött a bizottság arról is, hogy támogatja a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) újabb parkolóautomata-beszerzéseit. A közlekedési cég tíz új automatát vásárol az idén. Erre többek között azért van szükség, mert egyes tervek szerint rövidesen fizetős övezet lesz újra rakpart. Az automaták ára nem derült ki, az majd az SZKT 2020-as üzleti tervében szerepel.

Idén érkezik a Szegedi Ifjúsági Napok első világsztár fellépője, aki 225 ezer dollárt kér a műsorért. John Newman-nek mai árfolyamon 67 millió forintot kell majd kifizetni. A bizottság úgy döntött, hogy a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kösse meg vele a szerződést.