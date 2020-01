Cservenák Alexandra is az Exatlon fődíjáért küzd

Egy szegedi fitneszedzőnek is szoríthatunk az Exatlon Hungary adásaiban. Cservenák Alexandra a makói Flórián Sándor csapattársaként a Kihívók csapatában kapott helyet. A szókimondó nő már az első héten beleállt egy konfliktusba.

Az alig egy hete elkezdődött Exatlon Hungary második év­­adában három Csongrád megyei játékos is küzd a 15 millió forintos fődíjért. A makói Flórián Sándort és a sándorfalvi Busa Gabriellát már bemutattuk. A kék csapatban, a Kihívók között azonban szerepel egy szegedi fitneszedző is. Cservenák Alexandra már a já­­ték elején megmutatta: nemcsak erejével és ügyességével, de kíméletlen szókimondásával is számolniuk kell játékostársai­nak. Néhány nap után már el is mondta egyik csapattársának: nem tartja őszintének, szerinte színjátékot játszik a kamerák kedvéért. Krizsa Tímea először nem tartotta jogosnak Alexandra észrevételeit, de miután négyszemközti beszélgetésük után a vacsoránál az egész csapat is ugyanezt a véleményt fo­­galmazta meg róla, kénytelen volt belátni, hogy igazuk lehet.

A 29 éves fitneszedző saját ma­­gát is akaratosnak, önfejűnek és „dinamikus temperamentumúnak” írta le. Adatlapján az is szerepel, hogy őszintesége miatt volt már komoly konfliktusa. Ugyanakkor a sport szerinte megtanította az empátiára is. Gyerekkora óta mozog: versenytáncolt, úszott, kézilabdázott, focizott és vízilabdázott is, végül azonban a konditermi edzésekben találta meg azt, amit szívvel-lélekkel tud csinálni. Az Exatlon azonban jóval összetettebb, mint amiket eddig csinált, így a műsorral saját határainak átlépése volt a célja.

Alexandra öt testvére közül az egyik Down-szindrómás. Vendé­gei mellett őket és édesanyját hagyta itthon a műsor kedvéért, illetve beteg nagymamáját. – Azt ígérte, megvár – tette hozzá. Természetesen őket hiányolja legjobban a műsor ideje alatt, amelyre az elutazás előtt szellemileg és fizikailag is készült. Célja a győzelem: a nyereményből venne egy saját lakást, egy kutyát, és minden szerettét meg­­lepné egy olyan személyes ajándékkal, amit sosem felejt el.

Az első hét egyébként mindhárom Csongrád megyei játékos számára sikerrel zárult, Flórián Sándor ráadásul egy medált is szerzett, annak ellenére, hogy lábsérülése miatt kénytelen volt egy napot kihagyni, és utána is csak beinjekciózva volt képes pályára lépni.