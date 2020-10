Csirkéket osztottak Bakson – Galéria

Nyertes pályázatnak köszönhetően szombaton 116 háztartásnak több mint 1000 előnevelt, négy-öthetes csirkét osztott ki a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat Bakson, a piactérnél.

– Minden jónak örülünk, amit kapunk – mondta a baksi Rostás Istvánné a szombati csirke osztásnál. Hozzátette: most kapnak tápot is, majd kukoricára fogja őket, a kilencből egyet levág, megsüti, elkészíti a gyerekeknek, hogy egyenek egy jót.

– Majd megesszük: levesnek, pörköltnek, de a zömét azért tovább neveljük – toldotta meg Illés az előbb hallottakat.

Pályázati csirkék

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához a szociális földprogram keretében benyújtott és megnyert pályázatnak köszönhetően szombaton több mint 1000 négy-öthetes előnevelt csirkét oszthatott ki Bakson a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat. 116 háztartást, közel 500 embert érintett, egy háztartásnak 9 szárnyas jutott, és hozzá – hogy elkezdhessék a gazdálkodást – 5 kiló tápot kaptak. Ha elfogy, nekik kell tovább gondoskodni róluk. Ezzel is segítenek a rászorulóknak – közölte Dimovics Antal nemzetiségi képviselő, a projekt koordinátora.

Főleg ládákkal álltak sorba az autónál, ahol szigorúan lista alapján osztották a csirkét. Viták, szóváltások, nézeteltérések, élesebb megjegyzések így is adódtak, de a „legnagyobb gond” az volt, hogy az arra közlekedők nehezen fértek el az úttesten autóikkal.

– Jó, hogy adják a csirkéket, ez is nagy segítség nekünk, nemcsak a húsa, majd a tojása is jó lesz. Élelmiszercsomagot is rendszeresen kapunk, ami karácsonykor kicsit gazdagabb – mondta egy neve elhallgatását kérő fiatalasszony.

Büszke baksi romák

– A cigányok és a magyarok nálunk mindig egy közösséget alkottak, és alkotnak most is. Együtt dolgoztak, messze földön híres kubikosok voltak, járták az országot, még Budapesten is dolgoztak – közölte Herceg Zsolt, a baksi nemzetiségi önkormányzat elnöke. Azzal folytatta: a baksi romák mindig is szorgalmasak, dolgosak voltak, munkával keresték meg a betevőt, és mivel sok helyen megfordultak, a látókörük is szélesedett, több tudásra tettek szert. A szegénység így sem kerülte el őket, de büszkék magukra, szorgalmukra, országosan híres, ismert zene- és tánckultúrájukra.

Szállítás

A legtöbben ládákban vitték haza a csirkéket, de akadt aki raschel zsákban, nagyobb szatyorban a kerékpár vagy az elektromos kerekesszék csomagtartójába téve. Csurár Gábor és felesége más megoldást választott: összekötötték több szárnyas lábát, majd a „csomagokat” a bicikli kormányára akasztották, így utaztatták haza. Lehet mégis jobb dolguk volt, mint a kényszerűségből ládákba zsúfolt, gyömöszölt egyedeknek.