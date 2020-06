Csökkentett üzemmódban a Foka Ökokikötő – Galéria

Ezen a nyáron csak csökkentett üzemmódban működik a szegedi Foka Ökokikötő, nekik is nagyon hiányzik az a bő két hónap, ami a járvány miatt kiesett, de a hétvégén már szeretnének kinyitni. A régi úszómű „elhajózott”, a kisebb új még nem érkezett meg.

– Az úszóműves kikötőállást értékesítettük, amit megtehettünk, hiszen már korábban lejárt a pályázati támogatáshoz kapcsoló fenntartási kötelezettség. Téliesített volt, amire nincs szükségünk, ha esett nem jött ki senki, ha nagyon sütött a nap, kevés volt rajta az árnyék, ott tartottuk a kajakokat, amit a kávézók feje felett adtunk ki – sorolta egy szuszra Csányi Sándor, az üzemeltető Exedra-Bau Kft. ügyvezetője.

Még nem tudják, mi lesz az úszómű későbbi sorsa, de valószínűleg Budapesten, a belvárosi Duna-szakaszon helyezi majd üzembe az új tulajdonos. Kishajóikat a közeli Horthy csónakház fogadta be, a hétvégétől ezek is bérelhetők. Érdeklődés már az elmúlt hétvégén is volt, ott jártunkkor többen is kérdezősködtek a lehetőségekről, az újranyitásról.

A Tisza partját bérlik a vízügytől, folyóméterenként 3000 forintért, ez a víztől 10 méteres sávot jelent, de ennél sokkal nagyobb felületet gondoznak, tartanak tisztán. Karbantartják a fa lejárót, a kemény gyerekek ugyanis időnként lerúgják a korlátot, amit javítani kell. És szedik a szemetet, mert anélkül hamar lepusztulna a terület.

– Ez a nyár már csökkentett üzemmódban fog eltelni, a régebbinél kisebb úszóműnek nem csak a tervei vannak meg, már készül is. De nem olyan gyorsan, hogy az engedélyeztetéssel együtt idén érdemes volna vízre bocsájtani. Legjobb esetben is csak egy hónapos lenne a szezonja, utána meg egész télen itt állna, s még őriztetnünk is kellene – folytatta Csányi Sándor.

A kishajókat tehát a Horthy csónakháznál lehet kibérelni, él már a régi telefonszámuk is. A kézi erővel hajtott kisebb alkalmatosságokat a régi helyen lehet megtalálni, szeretnének nyitni egy kajak-kenu bárt és SUP deszkák is érkezhetnek hamarosan. A vízi sportok már a hétvégén beindulhattak volna, ám a Maros hirtelen áradása, lefújta a közel 20 fős kenutúrájukat.

– Hosszú távon szeretnénk bérhajózással, kajak-kenuval foglalkozni. Ha nem így lenne, nem erőltetnénk ezt a mostani csonka szezont sem. Jó, ha ki tudjuk hozni nullára, de jelezni kell, hogy vagyunk, maradunk és folytatjuk – foglalta össze az ügyvezető.