Csongrád-Csanád megyei ünnepi programok egy helyen

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepének napján a szokásos csütörtöki piaci nap nem marad el Sándorfalván. A piac a szokásos nyitvatartási rendben lesz látogatható.

Hódmezővásárhelyen augusztus 20-án 9 órakor a Kossuth téren ünnepi zászlófelvonással kezdődnek az ünnepi programok. 9.30-kor a Szent István téren az ünnepi kenyérszentelésen beszédet mond Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, közreműködik a Fandante Kamarakórus és a helyőrségi zenekar. Ünnepi áldást mond és a kenyeret megszenteli Ft. Köllő Sándor, a Szegedi Dóm káplánja. 10 órakor ünnepi szentmise a Szent István király templomban, ugyanitt 16 órakor keresztény zenei koncertre várják az érdeklődőket.

A városházán 11.30-kor ünnepélyes keretek között adják át a városi kitüntetéseket. Közreműködik Borsos Annamária zongoraművész és Zoltán Péter fuvolaművész, valamint a Fandante Kamarakórus. A Völgy utcai Unitárius templomban 9-től 16 óráig családi napot tartanak. 10 órától dalos, mondókás foglalkozásra várják a kisgyerekeseket, 11 órától pedig Csudatáska koncert lesz. Veterán bicikli kiállítással, az unitárius templom történetét bemutató kiállítással is készülnek.

A strandfürdő elkülönített részén csütörtökön 19 órakor nyit a Borfürdő. A megnyitón közreműködik az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje. 19.30-tól a helyőrségi zenekar, 20 órától a Vásárhelyi Népzenetanoda, 20.30-tól a Pop Art, 23 órától pedig Dj-k szórakoztatják a közönséget.

Szegváron augusztus 20-án 15 órakor aratókiállítás nyílik a művelődési házban. 16 órakor az élővíz társulat zenei műsorára várják az érdeklődőket. 18 órakor ünnepi beszéd és kenyérszentelés szerepel a programban, 19 órától pedig a Magyar Nóta Klub műsorát lehet megtekinteni.

Évek óta hagyomány Kisteleken, hogy a városi Szent István napi rendezvénysorozatot a Tündérkertben tartandó kenyérszentelés nyitja. Így történt idén is – múlt szombaton -, igaz az augusztus 20-ai programok a járványügyi helyzet miatt elmaradnak. Az új kenyeret Hatvani Mária dagasztotta és sütötte a tündérkerti kemencében – olvasható a Kistelekjárás.hu oldalon. A hagyományos eljárással készült kenyeret Antal Imre plébános áldotta, szentelte meg. Jelen volt Nagy Sándor polgármester is, aki a város védőszentjének, államalapító Szent István király ünnepének közeledtével köszönetet mondott a házigazdának azért, mert életben tartja ezt a szép, magyar szokást.

Ünnepi szentmisét tartanak augusztus 20-án, csütörtökön 9 órától a mindszenti Művelődési Központban, majd kenyérszentelést 15 óra 30 perctől a Szent Imre Közösségi Házban. Fellép a Szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes, valamint Sánta Zsolt és Gats Éva operettművészek.

A templombúcsú alkalmából augusztus 20-án, csütörtökön 9.30-tól ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz a kisteleki Szent István király-templomban.

Nagyobb forgalom várható

Az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt megélénkülhet a forgalom a hazai gyorsforgalmi utakon – közölte Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mint írták, a hosszú hétvége miatt előreláthatóan az M7-es autópályán a Velencei-tó és a Balaton irányába növekedhet meg még a szokásosnál is jobban a forgalom, ugyanakkor más közkedvelt turisztikai célpontokhoz vezető közutakon, főleg gyorsforgalmi utakon, különösen az M3-as autópályán várható nagyobb forgalom és telítettebb sávok. Ezért felhívják a közlekedők figyelmét arra, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, és használják a navigációs alkalmazásokat az optimális útvonaluk megtervezéséhez.