Csongrád is csatlakozik az országfásítási programhoz

Szimbolikus faültetéssel jelezte Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes és Bedő Tamás, Csongrád polgármestere, hogy a város is részt vesz az Agrárminisztérium által indított országos faültetési programban. Az országfásítási kezdeményezés novemberben indult, azóta már országszerte több település is csatlakozott a mozgalomhoz.

Mint Farkas Sándor elmondta, a fásítást ösztönző programra a szaktárca a Vidékfejlesztési Program módosításával ad támogatásokat. Az erdőtelepítési támogatásokat 80-130 százalékkal emelkednek, így az egyértelműen rentábilis tevékenységgé válhat, emelte ki a miniszter-helyettes. Elhangzott, az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek is szerepet kell vállalnia a környezetvédelem érdekében, ezért az agrártárca 500 millió forintos keretösszeggel új felhívást tett közzé számukra, amelynek keretében a pályázók az Országos Erdészeti Egyesület szakmai támogatásával települési szintű faültetések, utcafásítások, közpark-fásítások megvalósításához igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.

Bedő Tamás, a város polgármestere elmondta, Csongrád az ország egyik legfásítottabb települése, ez azonban nem csak büszkeségre ad okot, de egyben feladatot is jelent. – Azon kell dolgoznunk, hogy a jelenlegi értékeink a jövőben is megmaradhassanak. Legutóbb a diákönkormányzat ültetett fákat az Ifjúság téren, ezzel mutatva, hogy számukra is fontos a jövő, köszönet érte – emelte ki a városvezető. Bedő Tamás elmondta, a város csatlakozik az országos pályázathoz, de amellett is keresik a lehetőségeket a további faültetésekre. Végül Farkas Sándorral közösen a csatlakozás jelképeként két kőrisfát ültettek el a téren.