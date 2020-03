Csongrád megyében minden eddiginél többen adtak vért, de a szükség még mindig nagy

A napi adatok tekintetében március 26-án, csütörtökön először fordult elő az utóbbi hetekben, hogy a terven felül alakult a véradók száma.

Március 26-án, csütörtökön 150 egészséges ember adott vért. Eredetileg 120 véradóra lett volna szükség a minden szempontból megfelelő vérellátáshoz. Így az eddig példátlan napi növekedés: 25 százalék volt. Ebben szerepet játszott az is, hogy csütörtökön Balástyán is 34 önkéntes véradó ment el. Bár ez hatalmas eredmény, továbbra is szükség van az emberek segítségére, hogy stabil legyen a vérellátás.

A következő időszakban ezeken a helyszíneken lehet vért adni:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Március 27. 7:00-19:00

Március 30. 7:00-19:00

Március 31. 7:00-19:00

Április 1. 7:00-19:00

Április 2. 7:00-19:00

Április 3. 7:00-19:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Március 30. 7:00-9:00

Április 2. 7:30-10:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Március 30. 9:00-14:30

Április 2. 8:00-11:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Március 31. 7:30-12:00

Április 1. 7:30-12:00

Április 2. 14:00-17:00

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérik: jelentkezzen véradásra! Nagyon fontos, hogy ebben a nehéz helyzetben is biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a mostani időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget, amihez elengedhetetlen a véradók folyamatos segítségnyújtása!

REGISZTRÁCIÓT JAVASLUNK A VÉRADÓKNAK, ami itt érhető el: www.ovsz.hu/ver/veradasok