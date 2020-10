Csongrádon és környékén is egyre több fertőzött lehet

Már 1702 igazolt koronavírus-fertőzöttről lehet tudni Csongrád-Csanád megyében a hivatalos adatok szerint. A járvány miatt videón lehet beszélgetni a nagymágocsi kastélyotthon lakóival, Csongrádon és környékén pedig egyre inkább jelen van a vírus.

A Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon Nagy­má­gocsi Kastélyotthona a lá­­togatási tilalom ideje alatt le­­hető­séget biztosít arra, hogy a hoz­­zátartozók, ismerősök vi­­deó­telefonon „látogassák” a bentlakókat. A nagymágocsi otthont szeptember 4-e óta nem lehet látogatni. Ez megviseli a lakókat és a hozzátartozóikat is. A kastély vezetése a videótelefon lehetőségével próbál segíteni a helyzeten.

Videóhívást a Facebook Messenger alkalmazásával lehet kezdeményezni hétfő és szerda délutánonként 14 és 15 óra között. Hétfőn a földszinti és az emeleti osztály ellátottjaival, szerdán pedig az ápolási osztályon fekvőkkel tudnak a hozzátartozóik így találkozni.

Az igényeket munkanapokon 8 és 9 óra között a 36 20/501-0619-es telefonszámon kell előre jelezni – közölte az intézmény.

Somogyi Árpád, a csongrá­­di Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény orvosigazgatója szerint a helyzet fokozódik. A szakember a Csongrád Tv rendkívüli híradójában elmondta, hogy a település és a környék oktatási intézményei is egyre inkább érintettek a járványban, de az egészségügyi intézményekben is megjelent a fertőzés.

A városi szakrendelőben is fordult meg a múlt héten egy beteg, akiről kiderült, hogy pozitív. A be­­tegek szerencsére enyhébb tünetekkel átvészelik a betegséget, és a többségük nem Csongrádon, hanem valamelyik nagyvárosban tanul, vagy dolgozik, így valószínűleg ott is fertőződhetett meg. Somogyi Árpád beszélt az influenza elleni védőoltásról is, amit most mindenki ingyen megkaphat. Szerinte aki csak teheti, oltassa be magát, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy az influenza és a koronavírus együtt milyen veszélyes lehet.

Ezek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig a maszkviselés adja a legjobb védelmet a koronavírus ellen, és szerinte már nemcsak a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban, ha­­nem szinte mindenhol maszkot kellene hordani.

Közben hétfő reggel már 1702 igazoltan fertőzött emberről lehetett tudni Csongrád-Csanád megyében. Ahogy máshol, itt is már naponta több tíz új fertőzöttet regisztrálnak.