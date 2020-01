Csongrádon hanyagságból halmozódik a hátralék

Felhívással fordult a szülőkhöz az elmaradt étkezési térítési díjak miatt az önkormányzat. Arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb rendezzék a tartozásukat, ellenkező esetben akár bírósági útra is terelhetik az ügyet. A gyerekeket nem érinti a történet, akár fizet a szülő, akár nem, senki sem marad közétkeztetés nélkül.

Ötmillió forint

– A kintlévőségek összege eléri az ötmillió forintot. Az önkormányzat így is nehezen jön ki a normatívából, hiányzik ez az összeg a kasszából – tájékoztatta lapunkat Juhász László jegyző.

Mint megtudtuk, a közétkeztetésben részt vevő gyerekeknek több mint fele térítésmentesen veszi igénybe a szolgáltatást, a fennmaradó többség egy része is kap valamilyen kedvezményt, tehát csak körülbelül a gyerekek húsz százaléka az, aki után teljes díjat kell fizetniük a szüleiknek. – Nem arról van szó, hogy a rászorulók nem tudják kifizetni a térítési díjat, ők eleve ingyen esznek. Sok szülőnél inkább a hanyagság lehet az ok, valahogy nem veszik a fáradságot, hogy befizessék az étkezési díjat – magyarázta a jegyző.

Volt végrehajtás is

A probléma nem új keletű, tavaly is már harminc esetben került sor bírósági végrehajtásra, ez azonban csak az utolsó lépés, addig többször is „észbe kaphatnak” a nem fizető szülők. – Bízunk benne, hogy a most kiadott felhívásunk hatására elkezdenek foglalkozni ezzel a problémával a szülők. Vannak olyanok is, akik már több mint százezer forinttal tartoznak, azaz egész évben nem fizettek. Velük szemben fizetési meghagyásos eljárás indul, és ha ez alapján sem fizet, akkor végrehajtást kezdeményezünk a bírósági végrehajtónál. A nem fizető keresetéből, nyugdíjából letiltható a tartozás összege – mondta el a jegyző.

A gyerekek megkapják az ételt

A végrehajtás azonban költséggel jár, ez is az adóst terheli, így aki nem fizet, többszörösen is rosszul jár. Mint Juhász László elmondta, az önkormányzat is partnerként áll a szülőkhöz, tehát aki jelzi, hogy szeretné rendezni a hátralékát, az részletfizetést is kaphat.

Ami pedig a legfontosabb, a gyerekek ebből nem érzékelnek semmit: az is kapja a közétkeztetést, akinek nem fizetnek a szülei.