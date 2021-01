Csongrádon is lesz oltópont

Várhatóan a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézményben alakítják majd ki a csongrádi oltópontot. Az év első hetében is alacsony volt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szegedi szennyvízben.

Az idei év első hetében a szennyvízminták átlagos koronavírus-koncentrációja továbbra is stagnáló vagy enyhén csökkenő.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt közölte, hogy Szegeden a koncentráció alacsony, és ez gyakorlatilag már hetek óta így van.

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy az első héten jelentős növekedés egyik településen sem tapasztalható.

Várhatóan a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézményben alakítják majd ki a csongrádi oltópontot.

A helyiség megfelelően elkülönített és felszerelt lesz, amihez sz önkormányzat is megad minden segítséget – jelentette be egy videóban a település polgármestere.

Bedő Tamás azt is elmondta, Csongrádon szinte nincs család, amelyben ne lenne legalább egy koronavírus-fertőzésen átesett, vagy most is azzal küzdő ember. Kiderült, hogy a polgármester családja is érintett volt. A helyi operatív törzset is irányító városvezető azt reméli, hogy az átoltottság mértékének növekedésével körülbelül áprilistól már enyhébbek lehetnek a helyi és az országos védelmi intézkedések.

Azt is elmondta, hogy ő is beoltatja magát, és mindenkinek ugyanezt javasolja.

Szentes polgármestere a helyi tévének adott interjújában elmondta, hogy tavaly az év első két hónapjában még „normális” évet terveztek, de a koronavírus-járvány keresztbe húzta a számításaikat. Szabó Zoltán Ferenc hozzátette, hogy – mivel nem tudtak képviselő-testületi üléseket tartani – és most sem lehet, igyekszik minden képviselő véleményét kikérni az ügyekben.

Kiderült, hogy a város cégei egy részének már elkészült az idei üzleti terve, ezért azokról is véleményezést kért. A költségvetésről pedig ezen a héten egyeztetnek, a dokumentumot a tervek szerint február végén fogadják el.