Csongrádon is súlyosbodik járványhelyzet

Már csaknem kétezer igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Csongrád-Csanád megyében, és Kisteleket is elérte a járvány. Somogyi Árpád, a Csongrád városi helyi operatív törzs szakmai vezetője pedig arról számolt be, hogy a településükön is egyre több a fertőzött.