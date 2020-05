Csúszik a csokigyár befejezése

A gyár működéséhez szükséges speciális gépeket az olasz szakminisztérium külön engedélyével hozták Magyarországra. A meglévő kézműves üzem leállt, megrendeléseit szinte egy nap alatt mondták le. A prémiumtermékek iránt most nincs kereslet.

Csaknem 1000 négyzetméteres csokoládégyárat épít Székkutason a Premium Choco Kft. a meglévő kézműves üzeme szomszédságában. Ehhez 500 millió forintot pályázaton nyertek, a másik 500 milliót banki kölcsönből és önerőből biztosítják.

A gyár épülete elkészült, most a belső munkák zajlanak. A tervek szerint 10-15 embernek adnak majd munkát.

– Most alakítjuk ki az öltözőket és az irodát. Múlt csütörtökön érkezett meg a gyártósorunk Milánó mellől – tudtuk meg Kruzslicz Tamástól, a cég egyik tulajdonosától.

– Nem volt egyszerű elhozni a gépsort. Külön engedélyt kellett kérni az olasz szakminisztériumtól. A szállítási költségek közel duplájára emelkedtek. Az árfolyamváltozás sem könnyítette meg a helyzetünket.

A gépeket, a veszélyhelyzet miatt, 5 napig karanténban tartották. A beüzemelést olasz szakemberek végzik majd, ezért ezzel a munkafázissal meg kell várni a járvány végét. A Premium Choco úgy tervezte, hogy az új gyárban az idei karácsonyi szezonra már minőségi szaloncukrokat és más termékeket készítenek. Kérdéses, hogy mikor kezdődhet a termelés.

A cég 10 éve gyárt prémiumkategóriás kézműves csokoládékat a meglévő kis üzemben, ahol március közepén le kellett állítaniuk a termelést.

– A veszélyhelyzet kihirdetése utáni második napon szinte minden rendelést visszamondtak a partnereink. Sok csokoládét szállítottunk Budapestre, a repülőtérre, ajándékboltokba. Most nincsenek turisták. Lakodalmakba és más rendezvényekre is volt rendelésünk, de azok is elmaradnak. A prémiumszegmens teljesen leállt. Üzemünk négy dolgozója közül ketten jelenleg munkanélkülin vannak, kettőt pedig csökkentett munkaidőben foglalkoztatunk – mondta Kruzslicz Tamás.