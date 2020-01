Daganatos betegségek sejtjeit vizsgálják a legmodernebb eszközökkel

Négy magyar kutatóhely fogott össze korszerű molekuláris biológiai eszközök beszerzésére, köztük a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem. A modern berendezések segítségével többek között a daganatos betegségek kialakulásának okait vizsgálják.

Öt éve indult az az európai uniós kezdeményezés, amelynek célja, hogy nyugati, magas rangú intézettel közösen dolgozzanak együtt lengyel, cseh és magyar szakemberek.

– Lehetőséget kaptunk arra, hogy a nyugati kutatóintézetekkel együttműködve újfajta kutatási ötletekkel álljunk elő. Három intézet szövetkezett: a szegedi és a budapesti Semmelweis Egyetem, valamint a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) létrehozta az Európai Molekuláris Központtal közösen a Magyar Molekuláris Medicina Központot – magyarázta Horváth Péter, az SZBK Biokémiai Intézetének igazgatója.

Új kutatásokat kezdtek

Az új intézet központját Szegeden hozták létre, ugyanis erre jó alap az Orvostudományi Kar, az SZBK és az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet.

– Nekünk az SZBK-ban nem volt orvosbiológiai profilunk, ám a biológiai kutatásokban az élen járunk. Az új központ egy nagy kutatóintézet lett, úgyhogy a külföldi partner tanácsadó szerepet tölt be – fejtette ki az SZBK intézetigazgatója.

Megtudtuk, az új intézetben már több mint 10 kutatócsoport dolgozik, és jelenleg is folyik a kutatók kiválasztása. Jönnek haza külföldről magyar tudósok, de külföldi kutatókat is pró­­bálnak idecsábítani.

A daganat egyetlen sejtből elindulhat

Horváth Péter szerint a jó ku­­tatáshoz a 21. században elengedhetetlen a megfelelő kutatási infrastruktúra megléte. Ezért a már említett intézetekkel közösen egy másik uniós és kormányzati forrásból támogatott pályázaton egymilliárd forint értékben vásároltak eszközöket.

– Olyan kutatási területet választottunk, amelyben most is eredményesek vagyunk. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbb, hogy különböző be­­­­tegségeket egysejti szinten kell vizsgálnunk, hiszen egy da­­ganat akár egyetlenegy sejtből is elindulhat – magyarázta. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont egy nagyon nagy érzékenységű tömegspektrométert vásárolt, amellyel fehérjéket, lipideket vagy bármilyen mo­lekulát vizsgálhatnak. Az igaz­­gató szerint ez a műszer ma a világon a legnagyobb ér­­zé­kenységű ebben a kategóriában. A tervek szerint szöveteket vizsgálnak majd vele, elsősorban daganatos megbetegedések esetében.

Erősödnek az orvosbiológiai kutatások

A Szegedi Tudományegyetem egy mikroszkópegyüttest vásárolt, valamint egy olyan gépet, amellyel gyorsan tudnak sejteket szétválogatni, és megállapítani, hogy az beteg vagy sem. A debreceni partner beszerzett egy olyan eszközt, ami a DNS-t tudja megfejteni. Ehhez komoly informatikai infrastruktúra szükséges, így egy olyan számítógépes klasztert is vásároltak, amely megfelelő az adatok elemzéséhez.

A fejlesztések célja az, hogy ha­­zánkat megerősítsék főként a szív- és érrendszeri betegségekhez kapcsoló molekuláris orvosbiológiai kutatásokban.