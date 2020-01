Damaszkuszi acél a karikagyűrűben – Menyegző esküvői kiállítás Szegeden

A hétvégi Menyegző esküvői kiállításon az IH Rendezvényközpontban az érdeklődők egy helyen megismerkedhettek számos esküvői szolgáltatással. Így menyasszonyi ruhaszalon kínálatával, fotósok-videósokkal, cukrászokkal, helyszínek képviselőivel, dekoratőrökkel.

– Októberben lesz az esküvőnk és ezért keressük most a szolgáltatókat. Főként fotóst – mesélte szombaton délelőtt Evelin a szegedi IH Rendezvényközpontban megrendezett esküvői kiállításon. Az ara azt is elmondta, hogy szerinte a menyasszonyi ruha és a dekoráció kiválasztása a legnehezebb feladat.



Enikő bajáról érkezett nővérével a kiállításra, segít neki a tervezgetésben. Elárulta, ő már házas, ezért néhány tapasztalatot meg tud osztani a testvérével. Például azt, hogy a ruha kiválasztásánál nem csak az a fontos, hogy divatos legyen, hanem az is, hogy kényelmes.



– Szeptemberben lesz az esküvőnk, mert a vőlegényem és én is a rendvédelemben dolgozunk, és nyáron nem tudunk szabadságot kivenni – mesélte Izabella, aki éppen a kék koszorúslány ruhákat nézegette. – A vőlegényem feladta a leckét, azt mondta, milyen jól mutatna, ha lenne kevés kék is dekorációban, a ruhákban.



– Divat a fehérarany és a rozé, akár keverve is, illetve a különleges betétek. Gondolok például a fekete karbonra vagy a damaszkuszi acélra. A nőknél a szelídebb formák most a kelendőek, sok kővel – mutatott rá Molnár Gábor aranyműves.



Fehér Anikó tervező ruhaipari mérnöktől azt is megtudtuk, hogy a halványkék és a púderrózsaszín is divatszínnek számít, ami a menyasszonyi ruhát illeti. Finomak, nem harsányak a színek. Egy tanácsot is adott a választáshoz: egyre keresettebb az egyedi készítésű ruha, de utóbbit nem szabad összekeverni a közönségessel.