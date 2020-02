Deszk osztozik az ajándékba kapott eszközökön hat településsel

Jelentős értékű adományt kapott a deszki önkormányzat egy Drezdában élő férfitől, aki régóta jó kapcsolatot ápol a helybéliekkel.

Most egészségügyi intézményekben leselejtezett betegágyakat, mankókat és gurulós járókereteket kaptak ajándékba. A felajánlásból azonban nem tartanak meg mindent, a környező településekkel osztoztak rajtuk tegnap. Klárafalva, Ferencszállás, Tiszasziget, Kübekháza, Röszke és Szatymaz is kapott belőle, az ágyakból kettőt vihettek el.

Király László polgármester elmondta, az ágyak új ára darabonként félmillió forint, de még így használtan is negyedmillió forintba kerültek volna, ha meg kellett volna vásárolniuk. Ők már korábban is kaptak ilyen adományt, ezeket az eszközöket és ágyakat a helyiek bérelhetik, örökre senki sem kapja meg, évente leltárt csinálnak a készletről. Hozzátette, nem kötelező gumis lepedőt használni rá, de ha szennyeződés éri a matracot, akkor mindenkinek kötelező új lepedőt vásárolni rá, amikor visszaadják az ágyat.

Kiemelte, a segítség nem kerül semmibe, de arra jó, hogy tudassuk a barátokkal, mindig számíthatnak ránk – ezért támogatjuk a környező településeket. Röszke polgármestere, Borbásné Márki Márta hangsúlyozta, jelentős segítség és örülnek a lehetőségnek, hogy az ő településükön élőket is segíteni tudják az eszközökkel, hiszen az otthonápolás nem egyszerű feladat.

Az ágyak elektromosan mozgathatóak, illetve a magasság is állítható. A gurulós járókereteken van kézifék, kosár és ülőke is, így vásárolni is tudnak menni vele a használói, valamint rá is tudnak ülni. Emellett két kádemelő is bővíti a készletet, viszont ebből egyet megtartott magának Deszek, a másikat sorsolás útján Röszke nyert el.