Digitális eszközöket gyűjtenek a rászoruló diákoknak

Az online oktatásra való átállás több olyan tanulónak is problémát jelent, akik otthon nem rendelkeznek megfelelő digitális eszközökkel. Iskolák, önkormányzatok és szervezetek is próbálnak segíteni a rászoruló családoknak számítógépek adományozásával, többek között ezt teszi a Mátrix Alapítvány is.

A Mátrix Közhasznú Alapítvány már 2004 óta adományoz számítógépeket. A Számítógép Álom program keretében digitális eszközöket gyűjtenek be, ezeket rendbe hozzák, majd kiosztják az arra rászoruló diákoknak. Rácz Anett, az alapítvány elnöke elmondta, hogy eddig 1 gépre közel 100 érdeklődő jutott, ez az arány pedig csak növekedett a járványhelyzet kitörése óta. A tanulást, felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programban a hátrányos helyzetű családban élő gyerekek kaphatnak komplett (használt, de még jó állapotú) számítógépet, laptopot, táblagépet vagy más okos készüléket. A támogatásra jelentkezhet az osztályfőnök által minden olyan 10-14 év közötti gyermek, akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, a legutóbbi félévben a tanulmányi átlaga elérte 4-est, és otthonában nincs megfelelő minőségű számítógép. A feltételek részletes leírását a Mátrix Alapítvány honlapján olvashatják. Mivel egy-egy gépre adott esetben százszoros a túljelentkezés, így minél több felajánlás érkezik, annál több hátrányos helyzetben lévő gyermeknek tudnak segíteni. A legapróbb adomány is fontos, hiszen az összefogáson alapszik a program igazi célja. A gépeket eddig az alapítvány berkein belül működő bohócdoktor csapat vitte házhoz. Ők évente 80 gyermekkórház és gyermekellátó intézmény támogatásában vesznek részt.