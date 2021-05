Díjakat adott át Makón Szentpéteri Csilla – Fotók

A makói születésű zongoraművész, Szentpéteri Csilla pénteken hazajött, hogy átadja a Láttad-e már a zenét? címmel meghirdetett rajzpályázat díjait – a gyerekeknek a kiírás szerint az volt a feladatuk, hogy egy-egy zenedarab ihletésére rajzoljanak-fessenek. Jövőre a verseny országos lesz.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely hátat fordít Budapestnek

– Nyolc és fél hónapja nem jártam Makón, a járványveszély miatt nem látogathattam meg a szüleimet, nem sétálhattam a szülővárosom utcáin – mondta a makói születésű zongoraművész, Szentpéteri Csilla lapunknak tegnap, amikor végre hazajöhetett átadni a Láttad-e már a zenét? címmel meghirdetett rajzpályázat díjait. Hozzátette: mielőtt begördült a városba, külön megállt a Makó táblánál, aztán tett egy kört a városban is.

– El sem tudom mondani, milyen jó érzés újra itthon lenni! –

mosolygott, miután néhány gimnazistának adta át a nekik járó, szponzorok által felajánlott jutalmakat a Makovecz téren.

Ami a rajzpályázatot illeti, Csillának volt egy látványkoncert-sorozata 2015-ben; 32 várost érintett a turné és a fellépéseket követően nagyon sok, a hangversenyek által ihletett rajzot kapott gyerekektől. Ez adta az ötletet Nadobán Zsuzsanna tanárnőnek, aki az oktatásban is használja a művésznő muzsikáját, hogy ebből akár rajzversenyt is lehetne hirdetni. Az első ilyen kiírásra jó fél ezren jelentkeztek.

A gyerekeknek – volt köztük hátrányos helyzetű, autista, de még egy óvodás is – az volt a feladatuk, hogy rajzolják-fessék le mindazt, ami a művésznő valamelyik zenedarabja kapcsán eszükbe jutott.

A mostani verseny már a harmadik volt, és bár a legtöbb alkotás most is Makóról érkezett, a közel 1600 munka négy szomszédos megyéből futott be. Szentpéteri Csillától megtudtuk, hogy ezek közül a szakmai zsűri döntése alapján 830 jutott be a legjobbak közé. Most a saját szerzemények alapján lehetett alkotni. A tapasztalatok szerint a gyerekeket majdnem pontosan fele-fele arányban ihlették meg a dinamikus, illetve a lírai szerzemények. – A rajzokból hamarosan kiállítást rendezünk, a következő rajzverseny pedig már országos lesz – ígérte.