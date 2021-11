Díjazza az orvoskamara a szegedi biológust

Közösségért díjat ad a Magyar Orvosi Kamara Boldogkői Zsoltnak. A szegedi biológus, aki évek óta harcol a tudománytalan téveszmék ellen, büszke arra, hogy immár az orvosszakma támogatását is maga mögött tudhatja.

Díjat kap Boldogkői Zsolt, az SZTE Orvosi Biológiai Intéze­tének tanszékvezető egyete­­mi tanára. A Magyar Orvosi Ka­mara arról értesítette, hogy az elnökség idén neki ítélte oda a Közösségért díjat. Évente legfeljebb tíz olyan személy munkáját ismerik el ezzel, akik kiállnak az egészségügy jobbításáért, vagy felhívják a nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát.

Boldogkői Zsolt évek óta harcol a nagy nyilvánosság előtt a tudományosan nem alátámasztott eszmék ellen: sokáig az alternatív medicinák álltak figyelme középpontjában, a koronavírus-­járvány kitörése óta azonban elsősorban az oltások és a maszkhasználat fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet.

– Meglehetősen megosztó a tevékenységem, talán ezért is van, hogy nem sok elismerést kapok. Az, hogy a veszélyes téveszmék ellen felemelem a hangomat, konfrontatív dolog, amely erős vitákat és mostanában már kemény támadásokat is generál. De fontosnak érzem, mert ha senki nem mondja meg valamiről, amiről már biztos tudás van, hogy átverés vagy tévút, az emberek azt fogják hinni, hogy normális. Örülök, hogy tevékenységemet az or­­vosokat képviselő testület el­­ismerte, mert ez azt jelenti, hogy ők is mögöttem állnak – fogalmazott a biológusprofesszor, akinek már hónapok óta a koronavírus elleni oltások kötelezővé tétele a célja.

– Több országban már elindultak ezen az úton, hazánkban is bevezették már az egészségügyben és például a Szegedi Tu­­dományegyetemen is, ami nagyszerű dolog. Nyilvánvalóan nehéz az állami beavatkozást felvállalni, de ha a kormányt ebben a kérdésben az ellenzék is támogatná, nem válhatna politikai kérdéssé – tette hozzá.

A Közösségért díjat Boldogkői Zsolt a hónap végén veszi át a Magyar Orvosi Kamara or­­szágos küldöttközgyűlésén.