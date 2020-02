Disznót vágnak jövő héten Szentes belvárosban

Első alkalommal rendeznek disznóvágást az Ifjúsági Ház melletti Gödörben. Február 29-én, a reggel hét órakor kezdődő látványosságon három sertést dolgoznak majd fel. A munkába egyébként bárki bekapcsolódhat, aki szeretné kipróbálni, milyen a disznóvágás vagy felidézné régi emlékeit.

Az I. Szentesi Családi Disznótoroson mindent megkóstolhatnak az érdeklődők, ami csak helyet kaphat egy igazi falusi disznóvágáson az asztalon, lesz hagymás vér, sült szalonna, orjaleves, sertéspörkölt, sült hurka és kolbász is. Aki pedig a kalóriák miatt aggódik, most az is könnyebb lelkiismerettel „bűnözhet”, hiszen az egész nap a jótékonyság jegyében zajlik: az eladott disznótoros finomságokból befolyt összeget a szentesi óvodák támogatására fordítja az önkormányzat.

Balla Tibor tekerőjátéka után MC Hawer és Tekknő fogja szórakoztatni a közönséget 11 órától, majd a déli falatozás közben nem csak a testet, de a szellemet is táplálhatjuk: Mód László néprajzkutató tart majd előadást a népi disznóvágásról.

A szervezők a látogatókat is bevonnák a programba, arra kérik az érdeklődőket, hogy akinél van otthon régi fénykép a családi disznóvágásokról, az hozza el és a helyszínen kiállítják, sőt, élménybeszámolókat, régi történeket is szívesen várnak.