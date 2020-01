Disznót vágtak a makói kézisek

A makói férfi kézilabdacsapat a hétvégén, most először csapatépítő tréningként egy hagyományos disznóvágáson vett részt.

– Nálunk szoktak lenni családi disznóvágások, de ez újdonság a számomra – mondta a makói férfi kézilabdacsapat jobbszélsője, a 21 éves Szilágyi Zoltán, aki nemrégiben tért vissza az együtteshez. A gárda ugyanis – a hétvégén, most először – csapatépítő tréningként egy hagyományos disznóvágáson vett részt a Maros-parti Flórián vendégházban. Ott voltak a rajongók, a támogatók is, kitűnő volt a hangulat, a fiúk természetesen a munkába is beszálltak. Még a polgármester, Farkas Éva Erzsébet is segített nekik.

– Közös vacsorákat rendszeresen tartunk, de ilyenben még nem volt részünk. Most megünnepeljük az őszi sikert, aztán a bajnokság végén remélhetőleg elsőre cseréljük a második helyet! –– mondta, és hozzátette: a kedvence a hurka-kolbász.

Tóth István, a kézilabdaklub elnöke azt mondta, a disznóvágást a játékosokkal közösen találták ki. A sertést egy helybéli hentesmester, Nacsa Ferenc hozta, ő is irányította a munkát, a szakács pedig Lukács István háromszoros Oscar-díjas séf volt. Hogy a dolog még látványosabb legyen, Doktor László vezetésével a Forgatós együttes táncosai is eljöttek megidézni a korabeli hangulatot.

– Azt is bemutattuk, hogy fával hogyan kell perzselni a disznót, az ételek pedig hagyományos módon készültek – tette hozzá. A munka reggel 6-korkezdődött. A sertés 260 kilós volt, reggel belőle fokhagymás sült vér és máj készült, délben többek között orjaleves, vacsorára pedig hurka-kolbász.

– Ezeknek az ízvilága más, mint amit a boltban lehet kapni – mondta büszkén.