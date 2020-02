Disznótoros napot rendeztek Pitvaroson

A hagyományokhoz hűen, idén is disznótoros napra várta a művelődési ház a pitvarosiakat. A kolbászgyúró versenyen 4 csapat vett részt.

– Néhány évtizeddel ezelőtt még nem lett volna nagy jelentősége ennek a rendezvénynek, hiszen falun szinte mindenki tartott sertést és alig volt olyan család, ahol nem vágtak télen disznót. Mára azonban változott a helyzet. Alig nevel valaki malacot – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.

– Disznóvágás is alig van, ha mégis, akkor ahhoz vesznek egy hasított féldisznót, vagy csupán a kolbászhúst. Ezért is van nagyon nagy jelentősége a művelődési házban megrendezett falusi disznótornak. Akik régen vágtak disznót, most nosztalgiázhatnak, akik pedig fiatalok, megismerhetik ezt a hagyományt.

– A mi kolbászunk felvidéki recept alapján készül – tudtuk meg Szüllőné Cződör Máriától.

Kollár Lászlóék, a helyi Karitász Csoporttal ugyancsak felvidéki kolbászt készítettek.

– A mi kolbászunk különbözik az úgynevezett szlovák kolbásztól. Több lesz benne a bors – árulta el a csapatkapitány.

Tóth Tibor a Kiskondás csapatot vezette.

– Mi nem készültünk különlegességgel, azt a receptet hoztuk, amit otthon is készítünk. A titok a fűszerek mennyiségében rejlik. Teszünk bele borsot, fokhagymát, sót, köményt és paprikát.

Venyercsán Nándor, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat csapatát erősítette a disznótoros napon.

– Mi erősebben fűszerezünk, ahogy a magyarok szoktak. A csípős paprika adja meg a kolbász igazi ízét.

A disznótoros napon a kulináris élvezetek mellett kulturális programok is várták a pitvarosiakat. Többek között színpadra lépett Loretta és Csocsesz is.