Disznóvágáskor sosincs késés

Hatodszor rendeztek hagyományőrző disznóvágást a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában, ahol a gyerekek a disznótor megismerése mellett a munkából is alaposan kivették a részüket.

Mint Kőrösi Tibortól, az iskola igazgatójától megtudtuk, reggel a disznó már leölve érkezett az iskola udvarára, ám attól kezdve az összes munka ott folyt a diákok előtt. – A teljes folyamat itt zajlott, a perzseléstől kezdve a feldolgozásig. A hagyományos ételek is előkerültek, hagymás vért és sült májat kínáltunk a gyerekeknek. A kicsik is élvezik és várják ezt a napot az iskola életében: ez az egyetlen nap, amikor senki sem késik. Van, aki már vett részt disznóvágáson, de sokan nálunk találkoznak vele először – mondta el az igazgató.

Az iskolában foglalkoznak a néphagyományokkal, ezt pe­­dig a gyerekek ilyenkor testközelből is megtapasztalhatják. – Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az órákról is lejöjjenek, de szünetekben az összes gyerek ott toporog. Nagyon jól vi­­selkedtek ma is, betartották a szabályokat. Felhúztunk egy vo­­nalat, türelmesen ott várakoztak és onnan nézték az eseményeket – mondta el Kőrösi Tibor.

Volt, aki nemcsak nézhette, de aktív résztvevője is lehetett a munkának: az ötödikes Fekete János mint cserkész kapta meg a lehetőséget, hogy segítsen. – A perzselésben segítettem, lekeféltem a disznó fülét meg a körmét, és a tepertőnek valót is daraboltam. Csak az volt a baj, hogy utána mennem kellett órára – mesélte a diák.