Dobogósok a Csongrád megyei tűzoltók

A múlt héten rendezték Hajdúszoboszlón az V. tűzvizsgáló szakmai vetélkedőt.

A versenyen Csongrád megye tűzvizsgáló párosa a harmadik helyet érte el, a második Baranya megye csapata lett. A bajnoknak járó vándorkupa Komárom-Esztergom megyébe került. A Csongrád megyei csapatból Jernei Zoltán őrnagy beszélt a versenyről a Délmagyarországnak, aki a szintén őrnagy Árendás Péterrel küzdött.

– Egy versenypályát rendeztek be nekünk a katasztrófavédelem oktatóközpontjában, ahol többféle feladatot is meg kellett oldanunk. Az elsőben fényképészeti ismereteinket kellett bemutatnunk. Itt egy sötét helységben kellett három fotót készíteni, vaku használata nélkül – mondta Jernei Zoltán.

A másik egy komplex feladat volt, itt egy teljes helyszínt kellett átvizsgálniuk. A menete ennek az, hogy először szemtanúkat hallgatnak meg, akik esetleg láthatták, hogy hol lobbanhatott fel a tűz. A lángokat ez alatt az idő alatt általában megfékezi a többi tűzoltó, és a tűzvizsgálók ezután mehetnek a tényleges helyszínre.

– Ezen a helyszínen egy munkásszállónak a konyháját rendezték be, bútorokkal, tűzhellyel és minden mással, ami oda tartozik. Azt kellett megállapítanunk, hogy pontosan mi gyulladt ki, és hogyan keletkezett a tűz – magyarázta az őrnagy, aki azt is elmondta, hogy erre most csak negyven percük volt, a valóságban azért jóval több idő jut egy vizsgálatra.

Ebben az volt a trükk, hogy rájöttek: a gáztűzhelyen hagyott étel nem magától gyulladt ki, hanem valaki meggyújtotta, azaz akár bűncselekmény is történhetett. Ha pedig valóban így volt, a rendőrséget is bevonják az ügybe.