Domaszék polgármestere már egyeztetett a kerékpáros átvezetésről

A belterületi utcák aszfaltozását, a művelődési ház építését és az általános iskola étkezővel történő bővítését tartja a legsürgetőbb feladatnak a domaszéki polgármester, aki mindenkivel szívesen dolgozik együtt, aki a településért tenni akar.

20 éve dolgozik a település közéletében Domaszék új polgármestere. Sziráki Krisztián az ifjúsági önkormányzatnál kezdte, 2006-tól már „rendes” képviselő. 2010-től alpolgármester, az utóbbi 5 évben főállásban a pályázati fejlesztésekért felelt – időközben ugyanis településmérnök diplomát szerzett.

A következő időszak legfontosabbak feladatának a belterületi utcák aszfaltozását, a művelődési ház építését és az általános iskola bővítését tartja. – Utóbbi a legsürgetőbb, a gyerekek már alig férnek el a mostani épületben. És kell egy étkező is, ami a nemrég elkészült óvodai főzőkonyhával képes lenne ellátni az iskolásokat is – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy a tanyavilágban élők boldogulását is szem előtt kell tartaniuk, és kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi utak javítására, a tanyán élő idősek és rászorulók ellátóhálózatának fejlesztésére is.

Megtudtuk, a sztráda felett átívelő kerékpároshíd, illetve az ideiglenes megoldás ügyében már egyeztetett Gémes Lászlóval, a Csongrád Megyei Közgyűlés új elnökével, valamint Csáki Béla alelnökkel. – Mindketten elkötelezettek az ügyben, így bízunk benne, hogy a megyei önkormányzattal, a Magyar Közút Nonprofit Kft.-vel, valamint a Nemzeti Infra­struktúra Fejlesztő Zrt.-vel együttműködve belátható időn belül megoldódik a biztonságos kerékpáros közlekedés ezen a kritikus szakaszon – mondta Sziráki Krisztián.

Új polgármesterként leszögezte, 2020-tól kezdve az együttműködésen lesz a hangsúly a képviselő-testülettel és a hivatali apparátussal. – Hiszek abban, hogy a település érdekében végzett munka, a fejlődésre való törekvés egyéni érdekeken felül áll, és összekovácsolja a Domaszék jobbá, szebbé, élhetőbbé tétele iránt elkötelezett embereket, legyen az önkormányzati képviselő, korábbi vagy jelenlegi polgármester, a hivatal munkatársa, önkéntes civil segítő vagy bármely helyi lakos – hangsúlyozta.