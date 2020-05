Domaszéken bevásárlással segítenek az időseknek

A Domaszéki Polgárőr Egyesület tagjai a járványveszély alatt is folyamatosan segítenek az idős családoknak.

Fülöp Ildikó, az egyesület titkára elmondta, hogy március 20-a után kezdtek rendszeresen bevásárolni. Ha olyan dolgot kértek tőlük, amit helyben nem tudtak beszerezni, akkor Szegedre is elmentek. Hét családnak heti szinten vásárolnak élelmiszert és háztartási dolgokat. Ha kell, gyógyszert is kiváltanak és postára is elmennek.

– Ezt a feladatot addig fogjuk végezni míg szükség lesz rá – tette hozzá Varga Pál elnökhelyettes.

Kmetovitsné Szélessy Lívia domaszéki lakos elmondta, hogy a polgárőrök rendszeresen és lelkiismeretesen segítenek a hétvégi bevásárlásban. Emberségből jelest ad nekik.

Többen is köszönetüket fejezték ki a tagoknak.