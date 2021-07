Domaszéki falunap traktoros felvonulással

Veterán és egészen modern traktorok is felvonultak a domaszéki falunapok szombat délelőttjén: láttunk egyedi járműveket is, és megtudtuk, hogyan működött egy 1930-as évekbeli cséplőgép. Délután a motorosok vonultak fel, a pénteki Zoltán Erika-koncert után szombaton a New Level Empire lépett fel.

Amikor tíz óra magasságában szétnéztünk Domaszéken, már hosszú sorokban álltak a traktorok a Tömörkény utcában, némelyikre fel is lehetett kapaszkodni. A nézelődők sem voltak kevesen, jobban érdekelte a kiskorúakat a munkagép, mint a körhinta. A traktorok, láttuk, nem csak a kisfiúkat kötik le, a kislányok ugyanúgy másztak fel rájuk – sokan élnek itt mezőgazdaságból, hozzászokhattak a járművekhez. A pénteki megnyitó és esti Zoltán Erika-koncert után másnap traktoros felvonulással, cséplőgép-bemutatóval folytatódott délelőtt a falunapi program. A felvonuló járművek között akadtak a legmodernebb munkagépek mellett régi Zetorok is, és láttunk néhány egészen egyedi alkotást. Egy házi fejlesztésű kistraktoron ücsörgött az ötéves Szilágyi Botond – édesapja „turbózta fel". Megcsodáltunk egy érdekes kis járművet is: tulajdonosa maga alakította át, elmondása szerint 9 lóerős, négy előre egy hátra sebesség van benne, és bár az elején Mercedes dísztárcsa látszik, a hátulja Barkas, és gázüzemű. Szalma József a mini traktort korábban a tanyáján használta. Miután a traktorok hosszú sora végigkígyózott a település utcáin, beüzemelték az 1930-as években készült cséplőgépet is. A masináról a kiskunhalasi Csatári Sándor, az Agrár Géptörténeti Egyesület elnöke nekünk is elmesélte: a cséplőgép maga osztrák modell, a gépet hajtó traktor, a „tücsök", magyar. Az 1940-es években nagyon elterjedt gép volt, annak idején petróleumlámpa lángjával, ma már gázpalack segítségével indítják be a traktort. Az egyesület tagjaiból álló aratóbanda nem először tartott bemutatót a településen, néhány idősebb férfi már ismerősként mesélt a masináról. 15 és 16 óra között aztán a motorosok gyülekeztek. A motoros felvonulás és Podani Milán látványos streetfighter showja után színpadi műsorok szórakoztatták a falunapok közönségét. A pénteki sztárvendég Zoltán Erika után, szombaton, a New Level Empire adta az esti koncertet. A falunapok utcabállal zárultak.