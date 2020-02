Dombi Józsefre emlékeztek 100. születésnapján – Fotók

Emlékülést tartottak szerdán a SZAB-székházban Dombi József, a Szegedi Tudományegyetem egykori címzetes egyetemi tanárának 100. születésnapja alkalmából.

A tanárok tanárára tavaly január 6-án hunyt el 99 éves korában, Szabó Gábor, az egyetem korábbi rektora emlékezett rá vissza előadásával, amelyben kiemelt szerepet kapott a tudomány.

Azt mondta, ő maga is vizsgázott nála, illetve később együtt vizsgáztattak.

– Sosem tudjuk meg, mekkora fizikus volt, mert ő pontosan tudta, hogy a tudományos munkájában nem jut messzire vallásossága miatt. Bőven 90 év felett volt már, amikor még mindig oktatott az egyetemen. Egyszer felmerült bennem a kérdés, hogy jól van-e ez így, de a hallgatók kérték, hogy maradjon és oktasson tovább. Nem azért volt a kedvencük, mert bárkinek bármilyen jegyet megadott, sőt, könnyen lehetett nála rossz jegyet kapni. A humorérzéke és jelleme miatt kedvelték. Úgy vélem, sikeres tanár, oktató unalmas ember nem lehet, akinek nincs valami heppje, amire emlékeznek a hallgatók, úgy nem lehet tanítani – emelte ki.

Ormos Pál, Széchenyi-díjas biofizikus is megemlékezett Dombi Józsefről, akit gimnazistaként ismert meg, amikor fiával, Dombi Gáborral barátságot kötött. Szerinte a Dombi család is hatással volt arra, hogy fizikus lett. Hozzátette, úgy tudnak beszélni róla halála után is, hogy része az életüknek, jó érzéssel tölt el mindenkit, amikor szóba kerül.

Várkonyiné Bálint Erzsébet címzetes egyetemi tanár szerint Dombi tanár úr fehér köpenyes alakja meghatározó volt, mindig jó gazdaként gondoskodott a fizikai tanszékről, amelynek mozgatórugója volt.