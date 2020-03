Dömötör Mihály – feketén, fehéren

A vásárhelyi származású fotóművész, Dömötör Mihály a közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját, és akkor, március 10-én nyílt meg az Emlékpont galériájában Metamorfózis című kiállítása angyalábrázolásokról. Vele és életművével ismerkedünk meg – feketén, fehéren.

– Tizenkét évesen fényképeztem először, fotószakkörbe jár­tam, csoda volt számomra, ahogy az előhívóban megjelent, kifejlődött a kép – mesélt a kezdetekről Dömötör Mihály, vásárhelyi származású fotóművész, aki március 10-én ünnepelte 70. születésnapját Metamorfózis című kiállításának megnyitásával. Hozzátette: ez 17 éves koráig szünetelt, akkor a Nagyszigetben lett vízőr, édesapjától elkérte fényképezőgépét, és mivel sok ideje volt újra elkezdett fotózni: fűzfát, bivalyt, az elhaladó 424-es moz­­donyt.

Inspiráció

– Otthon sok festmény volt, édesapám, Dömötör János a vásárhelyi múzeum igazgatójaként művészektől is kapott ajándékba. Azok között nőttem fel, ez az inspiráció, impulzus búvópatakként bukkant elő a fotózásban – közölte Dömötör. Édesapja kérte meg először, fényképezzen múzeumi tárgyakat – később 35 évig csinálta ezt hivatásszerűen a szegedi Móra Ferenc Múzeumban –, majd 1970-ben már együtt ké­szítették el a Vásárhely szobrai című könyvet. Akkoriban dolgozott Gink Károly fotóművész Vásárhely albumán.

Mesterek

– Büszke vagyok arra, hogy Gink felszerelését cipelhettem, tanulhattam tőle, és az Ithaka című könyvét dedikálta is: „Dömötör Mihálynak, hogy lásson és láttasson”. Ez meghatározó volt pályámon. Azt is mondta, a fotós képekkel kommunikál – emlékezett Dömötör Mihály. Nagygyörgy Sándor kiváló természetfotós szűkszavú székely ember volt, ő azt mondta neki, „akkor fo­tózz, ha van mondanivalód”. A technikát, főleg a színeset Pelbárt Jánostól tanulta. Ak­koriban összeköttetéssel is ne­­hezen lehetett hozzájutni két legenda, Ansel Adams és Edward Weston köteteihez, amelyekből a fekete-fehér fo­tózásról tudhatott meg sokat, velük jutott a fekete-fehér korszak a csúcsára. – Munkásságuk mély nyomokat hagyott a lelkemben – jelentette ki.

Kiállítások

– Nagygyörgy Sándort követve igyekeztem akkor fotózni, ha akadt mondanivalóm. Sok kiállítást sem tartottam: 16 témában, témánként 30-50 képet mu­­tattam meg, fotóesszékként – mondta. Ismertek fekete-fehér sorozatai, például a téglagyárról, a keresztekről, a hervadó virágokról és az angyalokról. – A fekete-fehér fotográfiákon drámai a kontraszt, a színek nem vonják el a figyelmet, a né­­ző a lényegre, a mondanivalóra koncentrálhat – árulta el Dömötör. Képei több mint 300 kötetben szerepelnek, mintegy 20 szobrász és festő albumán dolgozott. Sokat tanult, bár ál­­lítása szerint bonyolultsága miatt csak 15-20 százalékát ér­­ti, Heidegger Lét és idő című könyvéből. Egy-egy mondatán napokig elmélkedik. Ezért is a létezés határai érdekelik, mint a hervadó virágok, amelyek még élnek, de már nem abban a formában, ahogy szeretjük őket. Eb­­be a vonulatba sorolhatók az izraelita temetőről és a pusztuló vásárhelyi téglagyárról ké­­szült fotói – együtt az élet és az elmúlás.

Megyei utódok

– Máté Bence elképesztő tehetség, és rengeteg munkát fektet abba, hogy ezt kiaknázza. Szép és hatásos természetfotóival le­­het, hogy felhívja a figyelmet arra, ne tegyük tönkre bolygónkat. A Délmagyarország fotóriportere, Török János 30 éves korától kezdett komolyabban fotózni, és sorra nyeri a díjakat. Egyszer elém állt, és azt mondta: alapítsunk fotóklubot. Azt válaszoltam, jó, majd, de ő kö­­zölte, nem majd, most. Így jött létre 2014 nyarán a Lucien Hervé Kamera Klub, amely azóta is sikerrel működik – zárta mondandóját Dömötör Mihály.