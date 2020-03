Drahota-Szabó Dorka magyar bajnok lett

Történelmet írt az elmúlt hétvégén a szentesi Drahota-Szabó Dorka, aki első Csongrád megyei teniszezőként nyert felnőtt magyar bajnoki címet, ráadásul még juniorkorúként Budapesten.

Remek sikerrel zárta le több mint két hónapos meccsmentes időszakát a Sportmánia Egyesület szentesi származású teniszezője, Drahota-Szabó Dorka. Hajnal István még juniorkorú tanítványa a budapesti országos bajnokságon parádés teljesítménnyel, szettveszteség nélkül lett magyar bajnok a felnőttek között.

– Elég jó szezonzárás volt Dorkának 2019 végén, de azt nem gondoltam, hogy két hó­­nap szünet után ilyen jól kezd a felnőttek között, hogy megnyeri a magyar bajnoki címet – jegyezte meg érdeklődésünkre a tehetség edzője, Hajnal István. – Külön öröm, hogy tanítványom az első Csongrád megyei felnőtt magyar bajnok teniszező. Szettveszteség nélkül nyert meg egy kétmillió forint összdíjazású, több mint ötvenindulós országos bajnokságot, ami hatalmas dolog. Ez komoly lökést adhat neki 2020-ra – tette hozzá.

Drahota-Szabó Dorka és ed­­zője ma egy brazil körversenyre utazik el, ahol három tornán vesznek részt. Jó élményt és edzéslehetőséget biztosíthat ez az érettségi előtt álló lánynak, aki az ob-n is a dél-amerikai túrára készülés jegyében indult el.

– Eltelt pár nap a döntő óta, most már felfogtam, hogy ma­­gyar bajnok lettem – árulta el lapunknak Drahota-Szabó, arra utalva, hogy a finálét kö­vetően nagyon örült, de rögtön nem dolgozta fel a sikert. – Nem terveztük, hogy indulok az ob-n, de mivel több európai versenyen sem tudtam főtáblára kerülni, ezért úgy döntöttünk, hogy a brazíliai utazás előtt elindulok, hogy minél több meccset játsszak, mert de­­cember közepe óta nem volt tétmérkőzésem, csak edzettem – avatott be a részletekbe.

A világranglista 741. helyét elfoglaló Drahota-Szabó Dorka hat mérkőzésen lépett pályára a budapesti Nemzeti Edzésközpontban rendezett ob-n. Az elődöntő egészen különleges volt számára, mert legjobb barátnője állt a háló túloldalán.

– Nehéz volt Kovács Zita el­­len teniszezni, de kihasználtuk a lehetőséget, nagyon jó meccset játszottunk. A döntőben az idősebb és tapasztaltabb Bukta Ágnessel találkoztam. Éreztem, hogy összekerülünk, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mire vagyok képes ellene. Megnyertem az első szettet, majd bevillant, hogy úristen, magyar bajnok lehetek, emiatt a második szettben 1:4-re ellépett. Egyenlítettem, majd 4:5 után 7:5-re megnyertem a második, utolsó szettet – emlékezett vissza a bajnoki sikerre Drahota-Szabó, akinek edzője szerint az év végére reális esélye van a világranglistán feljönni a 300. hely környékére.