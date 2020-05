Drámai történet a Megtörtek

Március elején jelent meg Barát Enikő, írói álnevén B. E. Belle második könyve, a Megtörtek, az első kiadás azóta el is fogyott, most készül az utánnyomás.

Az egykori versenytáncos és edző bemutatkozó műve, a Hazugok sikere után most sem kanyarodott messzire a tánc világától: új könyve is egyfajta bepillantást enged a színfalak mögé, de most nem a művészek lelkivilágának be­­mutatásán van a hangsúly, az új kötet sokkal inkább a táncsportról, a szakmáról szól, és a pedagógusok, a szülők és a gyerekek viszonyával is foglalkozik.

– A Megtörtek egy rendkívül mély történet. Teljesen más hatással van az emberekre, mint a Hazugok. Drámai hangvétele miatt megviseli az olvasókat, mégis egy szép regény. Elgondolkodtató és megdöbbentő. A pedagógus-szülő-diák háromszög problémáit őszintén feltárni egy veszélyes terep volt, mégis ez az, amiért minden egyes olvasó megtalálja magát valamelyik szereplőben. Ráadásul a drogfüggőség is jelentős szerepet kap a környezetünkben, viszont én most egy olyan szemszögből mutattam meg, ahonnan eddig talán kevesen. Az egész téma ritkán szerepel erotikus-romantikus kategóriá­ban, talán ettől is különleges – mondta el Barát Enikő.

Az év elején kitört világjárvány nem befolyásolta a könyv megjelenését, a budapesti és a szegedi könyvpremiert még meg tudták tartani. Az országjáró turné többi állomását azonban le kellett mondani, viszont ezeket később mindenképpen bepótolják, tudtuk meg az írónőtől.

Barát Enikő azt is elárulta, első és második könyve között épp kilenc hónap telt el, a kö­vetkezőkre azonban nem kell annyit várni: májusban egy könnyedebb e-könyv sorozattal jelentkezik, de harmadik regényén is dolgozik, az majd az őszi-téli időszakban lát napvilágot. Ez ismét egy mélylélektani történet lesz, ami újra egy nagyon kemény és szívfacsaró témát dolgoz fel.