Drónok a megyeiek szolgálatában + galéria + videó

Egy drón és a hős, aki mögötte van. Ismerje meg Petrács Alexet, a Csongrád megyei szánkós-drónost.

Petrács Alex drónfelvételeit sokan ismerhetik a videómegosztó oldalakról, lélegzetelállító képsorokat szokott készíteni Axefly Vision néven Szeged városáról, és a hírportáloknak is szívesen továbbítja az általa rögzített anyagokat. Nálunk is megtalálhatók az általa készített felvételek.

Drónjait, amelyből meglehetősen sok van, nem csak filmkészítésre használja. A kiskunmajsai gyilkosság ügyében például Alex drónjait is bevetették, hogy megtalálják a meggyilkolt asszony eltűnt férjét. A Bács-megyei nyomozókkal végzett munkájáról, a drónozás szabályairól, veszélyeiről és lehetőségeiről beszélgettünk a Szatymazon élő Petrács Alexszel.

Nem gyerekjáték

– 15-20 éve kezdődődött ez a hobbi, modell-repülőzéssel kezdtem a Szegedi Airport RC Team tagjaként – kezdi a történetét Alex – amikor még drónok nem is voltak, ez a szerelem aztán odáig „fajult”, hogy a Szegedi Repülőnapkon ma már fellépőként szerepelek. Van egy két és félméteres robbanómotoros nagyrepülőm, amivel bemutatókat tartottam. Kívülről játéknak tűnhet, hiszen távirányítóval kell irányítani egy repülőt, de valójában elég komoly technika áll mögötte, egy modell repülő ára pedig elérheti az egymillió forintot és 3 másodperc alatt rommá lehet törni. Persze az újabb modelleken már vannak biztonsági intézkedések, olyan esetekre, ha a távirányítóval elveszíti a jelet, kikapcsol a motor. Évekkel ezelőtt Őcsényben történt is egy repülő-modellező katasztrófa, mely két ember halálát okozta. Utána persze szigorításokat vezettek be, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, ez is azt bizonyítja, egyáltalán nem gyerekjátékról van szó.

Drónjogosítvány

A drónok megjelenése felkeltette Alex érdeklődését, ám ahhoz, hogy ezzel valaki komolyabban foglalkozzon, drónjogosítványra van szüksége, amit néhány óra alatt meg is lehet szerezni, hiszen egy napon zajlik az elméleti és gyakorlati felkészítés és a vizsga is, melynek ára körülbelül százezer forint. Alex az övét Budapesten szerezte. A Szeged Airport RC Team tagjainak a repülőtér biztosít gyakorló légteret, amit Alex is előszeretettel használ gyakorlásra és az új fejlesztései tesztelésére. Őt ugyanis nemcsak a filmkészítés esztétikai része vonzotta, hanem a dolog műszaki része és a benne rejlő lehetőségek kiaknázása is. Így került be az egyik országos tévécsatorna műsorába is.

– Nemcsak a drónozás, felvételkészítés érdekel, hanem az építés is. Tavaly télen készítettem egy drónt, ami képes volt elhúzni a szánkót, amelyen rajta ült a lányom is. Feltöltöttem az instagramra, és ekkor figyelt fel rám jobban a média, szerepeltem a tévében is. El is neveztek szánkós-drónosnak.

Pterács Alex kiemelkedő teljesítményét szakmai körökben is elismerik, a drónpilóták országos versenyén kategórián belül II. helyezést ért el. Sőt megrendelésre egy olajcégnek készített marketing videót a Dubai expóra is. Kreatív ötleteinek kivitelezése mellett pedig tartott már ismertető előadást diákoknak és tanáraiknak Szegeden és Szatymazon is, hiszen a drónozás veszélyeket is rejthet.

Az ember nem gondolná, hogy ezek a repülő kis kütyük igen nagy teljesítményre képesek, gyorsaságukat tekintve például akár 200km/h sebességre is képesek.

Két élű fegyver

A drónozást illetően megoszlik a közvélemény, sokan tartanak tőle, mivel féltik a magánszférájukat, mert rossz szándékúan is fel lehet használni. Sokféle szabály van, amely próbálja ezeket a visszaéléseket megakadályozni. Például minden drónreptetés előtt légtérhasználati engedélyt kell kérni a légügyi hatóságtól, ahol meg kell adni a pontos helyszínt és időt, valamint a pilótának drónbiztosítással is kell rendelkeznie. Használat közben a drónok maximum 500 méterig emelkedhetnek fel, az újabb drónok rendszere figyelmezteti is a felhasználót, ha elérte ezt a magasságot. De vannak olyan zónák, ahol tilos drónokat reptetni, ilyenek például a repülőterek.

Laikus révén azt gondolná az ember egy repülő vagy helikopter és egy drón ütközése, olyan, mint a kő esete a tojással, de Alex gyorsan megcáfolja ezt.

– A nagyobb drónok kárt tehetnek bennük, például berepül a hajtóműbe, s egy esetleges ütközés akár tüzet is okozhat. Szerintem egy igazi drónosnak már a felszállás pillanatában a lehetséges menekülési útvonalakat is be kell kalkulálnia, például egy felbukkanó helikopter esetén. Amikor felküldöm az egyik gépem, már a felszállásánál átgondolom, vészhelyzet esetén mit tennék, hiszen azt sem szeretném, hogy megsérüljön a drónom.

Etikus drónos?

Petrács Alex azoknak a táborát erősíti, akik szerint a drónozást jól cél érdekében is lehet é kell is használni, s ezt igyekszik átültetni a gyakorlatba is. Ennek egyik ékes bizonyítéka a nemrégiben történt majsai gyilkosság, ahol az egyik tanyán holtan találtak egy idős asszonyt, a férje pedig eltűnt. A férfi testét néhány nappal később egy kútban találták meg, s mint kiderült, a keresésében Alex is részt vett.

– Többször vettem részt különböző tűzoltó rendezvényeken, katasztrófavédelmi bemutatókon, elterjedtek a videóim a neten, így ismerkedtem meg Gyuris Norberttel, a Dél-Alföldi Off-Road Túra és Katasztrófavédelmi Egyesület vezetőjével. Őket a rendőrség kérte fel, hogy segítsenek megtalálni a férfit, s rajtuk keresztül kerültem én is a keresőcsapatba. Kijelölték azokat a területeket, amelyeket drónnal kellett átfésülni. S bár nem a drónnal találtuk meg a keresett személyt, de így jelentősen leszűkült a terület, amit a keresőcsapatoknak be kellett járniuk.

Idén márciusban pedig a Katasztrófavédelem éves területellenőrzésébe első alkalommal Alexet és drónjait is bevonták. Enne lényege, hogy a tűzoltók és az illetékes szakemberek az elmúlt két évben történt nagyobb szabadtéri tűzesetek helyszínét ellenőrzik ismét, mivel azok potenciális veszélyt jelenthetnek a jövőben is.

Arról, hogy hogyan lehetne a drónozást a közösség hasznára fordítani, Alexnek több ötlete is van.

– Bár ez egy tragikus eset volt, számomra annyi hozadéka volt, hogy végre valóban azt érezhettem, hogy tartozom valahová, végre nemcsak magamnak vagy a nézőknek filmezek, nem egyszerűen szép képsorokat rögzítek, ami szintén jó dolog, hanem haszna is van a munkámnak. El tudom képzelni, hogy a drónozás előnyeit ki lehetne használni a tűzoltásban és a mentésben is. Építettem egy drónt, amely képes egy kisebb csomagot meghatározott távon belül elszállítani és a kijelölt helyen ledobni. Például ivóvíz, mentőmellény, inzulin szállítására alkalmas lehetne. A tűzoltásnál a drón felülnézetből azonnal meg tudja mutatni, mekkora a tűz és milyen irányba terjed, így sokkal hatékonyabbá válhatna a tűzoltók munkája. Sőt akár ellentűz gyújtására is alkalmas lehet. Én ebben látom a jövőt.