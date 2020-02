Drónok szerepe a mezőgazdaságban

Megrohamozták az érdeklődők a mezőgazdasági drónbemutatót. Olyan sokan jelentek meg a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának gazdásztalálkozóján, hogy az utolsó pillanatban helyszínt kellett váltani, másképp nem fértek volna be az előadásokra.

– Tavaly indítottuk a precíziós agrárgazdálkodási szakmérnöki szakot Vásárhelyen. A képzésen a drónok mezőgazdasági alkalmazását állítottuk a középpontba. Ez a szegmens nagyon gyorsan fejlődik. Szeretnénk, ha erről az új, technológiai lehetőségről, amivel rendszeres és pontos információt szerezhetnek a művelt területeikről, a gazdatársadalom minél szélesebb köre jutna információkhoz – mondta Sisák István, a SZTE Mezőgazdasági Kara tudományos főmunkatársa lapunknak a Mezőgazdasági drónok szerepe a digitális agráriumban című gazdásztalálkozón, pénteken.

– Dróntechnológiával már közel egy évtizede foglalkozunk. Eleinte csak a hobbimegoldásokkal, később azonban bővültek a lehetőségek, elérhetővé váltak olyan szenzorok és dróntechnológiák, amelyek az ipar, a mezőgazdaság és a rendvédelem területén is jól használhatók – nyilatkozta Damak Ferenc, a MyActionCam Magyarország Kft. ügyvezetője, HRP Europe Kft. légi- és távérzékrelési üzletág vezetője.

– A mezőgazdaságban széleskörűen használhatók a drónok. Egy egyszerű drónnal is lehet nagy felbontású térképekhez jutni a gazdálkodási területekről. Háromdimenziós modellt is készíthetünk, amely akár a hidrológiai elemzésekben is segíthet. A kétdimenziós változatban pedig még tőszámlálás is lehetséges. Biztosítási káreseményeknél is nagy hasznát veszik a drónoknak a gazdák, amikor esetleg napokra megközelíthetetlenné válnak a földek. Különösen fontos ez az összefüggő, nagy területek esetében. A drónok az emberi szem által nem látható színhullámhosszokat is érzékelik. A multispektrális kamerákkal információkat lehet gyűjteni a növényzet állapotáról. Kiderül hol fordul elő betegség, vagy tápanyaghiány, ahol beavatkozás szükséges.

Képaláírás: