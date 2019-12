Dübörög a gyógyszerhamisítás

Csak 2019-ben egymillió darabnál is több ismeretlen eredetű teljesítményfokozót, illetve gyógyszernek minősülő terméket foglaltak le a hazai hatóságok munkatársai. Sok szállítmány a Csongrád megyei határátkelőkön akadt fenn.

Több mint 26 ezer szem gyógyszert találtak a rendőrök alig egy hónapja Röszkén. A pénzügyőrök egy szerb kocsit és sofőrjét ellenőrizték, aki azt mondta, nincs nála vámköteles áru. Ennek ellenére átnézték a kocsiját, és az alváznál lévő műanyag tankborítás alatt meg is találták a több százezer forint értékű gyógyszerszállítmányt, amit lefoglaltak.

Ez csak az egyik gyógyszerszállítmány volt a sok közül, amit valamelyik Csongrád me­­gyei határátkelőn kapcsoltak le a pénzügyőrök vagy a rendőrök.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In­­­tézet (OGYÉI) most ismét a gyógyszerhelyzetre hívta fel a figyelmet. Kiderült, hogy lé­teznek illegális, illetve hamis gyógyszerek. Illegális a gyógyszer akkor, amikor egy szer forgalomba hozatala nem engedélyezett az adott országban, míg a hamis gyógyszer kifejezés szó szerint hamisítványt jelent. Vagyis gyógyszerhamisítás esetében sem a csomagolása, sem a címkézése és főként a gyártója nem azonos az eredetivel, így az összetétele, illetve ennek következtében a hatása sem. Jobb esetben ezekből a szerekből csupán a hatóanyag hiányzik, azonban rosszabb esetben kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Gyógyszerhamisításhoz használtak már téglaport, ólomtartalmú festéket, patkánymérget, sőt arzént is. A legismertebb potencianövelő tabletta hamisításakor volt olyan eset, amikor egyszerűen kék nyomtatótintát használtak.

Az OGYÉI adatai szerint idén eddig már egymillió darabnál is több ismeretlen eredetű teljesítményfokozót, illetve gyógyszernek minősülő terméket foglaltak le a hazai hatóságok. Azt, hogy a hamis gyógyszerek véletlenül se jussanak el az emberekhez, nem olyan bonyolult elérni. A szakemberek azt ajánlják, hogy gyógyszert csak hazai patikákban vásárol­janak, és ne az internet­ről rendeljék, mert annak nagy a kockázata. Ráadásul azt is fontos tudni, hogy vényköteles gyógyszert a törvény szerint Magyarországon egyetlen gyógyszereket árusító honlap sem kínálhat. Tehát aki ilyet lát valahol, akkor biztos lehet benne, hogy hamisítványról van szó.