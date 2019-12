Dupla ünnep volt a Hungiban

Ötvenedik alkalommal rendeztük meg Az év sportolója díjátadó gálánkat, sorrendben ötödször pedig a Hungi Vigadóban, amelyen 17 díjat adtunk át.

Lapunk, a Délmagyarország immár 50. alkalommal adta át az év legjobb Csongrád megyei sportolóinak járó díjakat. A Hungi Vigadóban 17 üvegtrófeát nyújtottak át, amelyeket a szinte állandónak mondható partnerünk, a CE Glass Industries készített el.

Dupla ünnepet ültünk tehát: ünnepeltük 2019 legjobbjait a régióban, illetve egy olyan számhoz érkeztünk, amely méltán fontos mérföldkő lapunk és az esemény életében.

50, illetve félszáz. Ennyi esztendővel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, amely mára kiemelt rendezvénnyé nőtte ki magát a megye sportolói életében.

Az esztendő megint rengeteg sikert hozott Csongrád megyének Kistelektől Makóig, Mórahalomtól Szentesig, Szegedtől Hódmezővásárhelyen át Csongrádig – újításként ezúttal éppen ezeket a járásokat néztük végig és találtunk tehetségeket, akik eredményesen, sportszerűen vitték városuk, településük hírnevét.

Az eseményt lapunk főszerkesztője, Pósa Árpád nyitotta meg. Ezek után következtek sorban a díjazottak a megyei tehetségekkel, majd az egyéni és a csapatdíjak.

Ezúttal is átadtuk az egykori kollégáinkról elnevezett életműdíjakat, így a makói budós, Márton Imre a Gyenes Kálmán-, míg az egykori válogatott szegedi labdarúgó, Kutasi László a Gyürki Ernő-életműdíjat vehette át.

Nem csak a díjazotti lista volt minőségi, hanem a díjátadói is. A profi ökölvívó Kis Máté, a búvárúszó Kanyó Dénes, a kosárlabdázó Kiss Zsolt, a világbajnok tekés Kiss Norbert, a BEK-győztes vízilabdázó Szabó Zoltán, a kajak-kenu szövetségi kapitány Hüttner Csaba, a portugál labdarúgóedző Joao Janeiro, a súlyemelő Nagy Péter, vagy a világbajnok kajakos Birkás Balázs és Kárász Anna közül többen is lehettek volna akár a másik oldalon is, sőt voltak is már ott.

Az elkövetkező hetekben pedig folyamatosan bemutatjuk majd egy kicsit más oldalról is azokat a sportolókat, akiket ezen a jeles napon elismerésekkel illettünk.