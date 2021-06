Dupláztak az antilopok

Egy különleges és súlyosan veszélyeztetettnek számító antilopfaj, a mendeszantilop is megszaporodott a Szege­­di Vadasparkban a tavaszi bé­­bibumm időszaka alatt.

Az impozáns patások családja 2 borjúval gyarapodott május közepén: két nap különbséggel látta meg a napvilágot a két kis bika. A kicsiket a látogatók is megleshetik a kifutójukban, ha odafigyelnek. Viszonylag nagy termetű állatok, és erdei környezetben a színük is feltűnő, éles szem kell a felfedezésükhöz. Többnyire rejtőzve pihennek ugyanis, ahogy a ter­­mészetben is.

A kicsiket a látogatók is megleshetik a kifutójukban.A mendeszantilop, vagy más nevén addax évszázadokig a trófeavadászok egyik legkedveltebb zsákmánya volt. Emiatt végül annyira lecsökkent a vadon élő egyedek száma, hogy gyakorlatilag kipusztultnak számítottak. Természetvédelmi szervezetek és állatkertek összefogásával sikerült megmenteni a fajt – ugyanez történt több hasonló sorsra jutott észak-afrikai nagy termetű antilopfajjal is, például a kardszarvú antiloppal is.

Állatkerti körülmények között kifejezetten jól szaporodik a fajmentő tenyészprogramnak köszönhetően, így egyes régiókba már tervszerűen telepítik vissza.

Van még dolog bőven, mert jelenleg még száznál is kisebb ivarérett egyed él vadon.