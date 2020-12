Ebéddel és élelmiszercsomagokkal segített az algyői Vöröskereszt

A Tisza-parti községben már több éves hagyománya van annak, hogy székelykáposztával és gyümölcskenyérrel vendégeli meg a rászorulókat a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Algyői Alapszervezete.

Így történt ez idén december 23-án is, már reggel fél héttől azért dolgoztak a szervezet tagjai, hogy mindenkinek ebéd, sütemény és szaloncukor kerülhessen az asztalra a szeretet ünnepén.

Lapunknak Gonda Károlyné, a szervezet képviselője elmondta, ezúttal 190 személyt támogattak, sokan közülük nagycsaládosok. Őket a helyi nevelési és oktatási, valamint szociális intézmények dolgozóinak segítségével választották ki, továbbá a szervezet tagjai is rendszeresen járják az utcákat és figyelik, hogy kinek van szüksége segítségre – tette hozzá.

Megtudtuk, az adományban részesülők meghívót kapnak ilyenkor, a képviselő elmondása szerint már akkor sokaknak könny szökik a szemébe, az ételosztáskor pedig többen is elszokták sírni magukat, mindenki hálás a segítségükért.

Beszámolt arról is, hogy nemcsak ebéddel és szaloncukorral támogatják ilyenkor a nehéz sorsúakat, ugyanis vannak olyanok, akik tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot is kapnak mellé. Hozzátette, összesen 63 csomagot adnak át idén, mert van olyan is, aki ebédben nem, de ajándékcsomagban viszont részesül. Ezeket a termékeket adománygyűjtő akció során kapták, amit kétszer is megszerveztek egy élelmiszeráruház-lánc szegedi üzletében.

Gonda Károlyné elmondta, mindezt nem tudták volna megvalósítani, ha a helyi vállalkozók és magánszemélyek nem állnak a kezdeményezésük mellé, valamint az önkormányzattól nem kapnak pénzadományt.