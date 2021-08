Eddig veszélyes volt, de már biztonságos a szegedi kereszteződés

Két hete jelent meg egy cikkünk arról, hogy több utcából is balesetveszélyes a Hattyas utcára kanyarodni, ugyanis gazdátlan növények akadályozzák a kereszteződések beláthatóságát. A Nyíl és a Hattyas utca kereszteződésében pedig pont a beláthatatlanság miatt egyik olvasónk az autóját is összetörte.

Most többen is jelezték lapunknak, hogy a probléma elhárult, kitakarították a növényzetet a kereszteződésekben, így biztonságosabbak, beláthatóbbak lettek.

Pedig az önkormányzat szerint nem volt probléma. Két héttel ezelőtt, megkeresésünk után megtekintették a helyszíneket, és megállapították, hogy a Nyíl utcából és a Csonka utcából a Hattyas utcára történő kihajtást cserjék nem akadályozzák, a megfelelő sebesség megválasztásával a kereszteződések biztonságosan használhatók. Most már legalábbis biztosan.

Előtte a Hattyas utca felezővonaláig kellett kihajtani ahhoz, hogy látni lehessen a jobbról vagy balról érkező járműveket, viszont ez a manőver mondhatni életveszélyes.

Ugyanakkor cikkünk megjelenése után a város más részei­re is panaszkodtak az olvasók, ugyanis a gondozatlan növények ott is akadályozzák a közlekedést. Ilyen például Petőfi-telep is, ahol olvasónk szerint a Csap utca felezővonaláig kell kigurulniuk az autósoknak a beláthatóság miatt, ugyanis senki sem metszi a fákat.

Ugyanígy a Bakay Nándor utca és a Vasas Szent Péter utca kereszteződése is problémás, olvasónk szerint a balról érkezőket nehéz észrevenni, mert a sarkon lévő bokrokat csak nagy ritkán nyesik vissza. Volt olyan is, aki szerint Alsóvároson nemcsak a Hattyas utcán van gond, hanem számos más utca kereszteződése is beláthatatlan, így oda sokszor vakon kell becsorogni, és a sofőrök nem tudják, hogy mi várja őket a bokron túl.