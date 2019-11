Édes adomány a nyelvvizsgához – Fotók

Vasárnap rendezte meg Vásárhelyen a tavaly is nagy sikert aratott SzeretetSüti süteménymustrát és adománygyűjtő vásárt a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány a Református Ótemplomban. A befolyt összeg a jelenleg végzős középiskolai diákokat segíti a nyelvvizsga megszerzésében.

– Vásárhelyi főtt perecet hoztam a süteménymustrára, amit saját recept alapján készítettem, a főzőversenyen aranyminősítést kaptam rá – mondta Kosztolányi Ferencné Icuka, aki ízlésesen csomagolva kínálta a családban nagy népszerűségnek örvendő sütit. Elárulta, azért erre esett a választása, mert úgy gondolta, nem sokan készítenek ilyet. Igaza lett, egyedül volt. – Az riaszthatott el másokat, hogy elég munkás, szombaton éjszaka 11 órakor elkezdtem csinálni, hogy ma eljöhessek vele – közölte. Kőhegyi Ferenc gyógyszerész lánya, Kőhegyi Judit magvas, meggyes szeletét hozta el a jótékonysági vásárra.

Tavaly kezdték

– A tavalyi SzeretetSüti akció nagy siker volt, ezért határoztuk el, idén is belevágunk, megszervezzük – közölte Lázárné Megyeri Zita, a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány kuratóriumának elnöke a helyszínen, a vásárhelyi Református Ótemplomban. Azzal folytatta: az elmúlt évben közel 130 desszerttel neveztek a háziasszonyok – idén több mint 80 előzetes regisztráció volt –, 360 ezer forintot árultak, melyből a helyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola autista gyermekeinek képességeit fejlesztő, tanulásukat segítő eszközöket vásároltak.

– Idén a bevétellel a jelenleg végzős középiskolai diákokat támogatjuk a nyelvvizsga megszerzésében – mondta Lázárné Megyeri Zita, közben megmutatta azt a mézeskalács szívet, amiből Kissné Pálinkó Ildikó 200 darabot készített és minden nevező kapott egyet ajándékba. A Nyugdíjas Lakópark két, anonimitást kérő lakója pedig kristály sütitartót és tálcát ajánlott fel díjnak, valamint maguk készítette süteménnyel kedveskedtek a Tiszta Szívvel aktivistáinak.

Versenyeztek is

A jótékony célt a süteményeket hozók „termékükkel” szolgálták, melyet az egyesület tagjai árusítottak – becsületkassza volt, nem szabott ár, mindenki annyit adott, amennyit gondolt –, a vevők, a kóstolók pedig adományaikkal. A finomságok sorszámot kaptak, szavazhatott a közönség, illetve a Zója, a Szőke, a Marcipán és a Sarokház cukrászda mestercukrászai alkotta zsűri bírálta el a desszerteket. Keresték Vásárhely legjobb házi süteményét, gazdára talált a közönségdíj, és még négy kategóriában értékelték a sós és édes süteményeket. Az is külön feladatot adott a zsűrinek, hogy ebben az évben több valamitől mentes (cukor, tej) édességgel jelentkeztek a lányok, asszonyok.

Templomcukrászda

Az ótemplom megtelt süteménnyel és emberekkel, akik a padsorokban ülve fogyasztották a különböző finomságokat. Így tett Buzás Lászlóné Böbe is, aki több édességet is megkóstolt és éppen tálcáján egyensúlyozott hármat, mikor megszólítottuk. – Nagyon finomak! A készítők nemcsak az alapanyagokat, a szívüket is „belesütötték”, nekem eddig a kandírozott gyümölcsös szelet ízlett a legjobban – árulta el a szeretet és a sütik vásárhelyi vasárnapján.