Ég a szeretet lángja

Hamarosan itt a karácsony, tegnap a negyedik gyertyát is megnyújtottuk az adventi koszorún.

Megyeszerte ünnepi műsorok részeként lobbant fel a szeretet lángja, így Szegeden is, ahol a Dóm téren Szécsényi Rózsa alpolgármester és Joób István, a Hit Gyülekezete lelkésze gyújtották meg az utolsó gyertyát. Széchenyi Rózsa beszédében az elcsendesedés fontosságára hívta fel a figyelmet, míg a lelkész az élet értékeinek kereséséről beszélt.Ahogyan az elmúlt hetekben, úgy most is több százan álltak körül a hatalmas koszorút. Fotó: Kuklis István