Egész nap kukkolhatjuk a gólyákat

A valóságshow-k hazai megjelenése óta tudjuk, hogy a magyar imád kukkolni.

A bekamerázott villák ideje azonban mostanra lejárt, így jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy azt nézzük, néhány összezárt fiatal hogyan üti el egész nap az életét. A természetszeretőknek azonban nem kell erről az élményről feltétlenül lemondaniuk, az ország számos pontján ugyanis gólyakamerák figyelik ezeket a védett madarakat. Az egyik ilyen berendezést Röszkén telepítették, így az ott fészkelő gólyapár minden mozdulatát nyomon lehet követni a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület honlapján.

A falusi celebmadarak egyébként mostanában nem élnek túl mozgalmas életet: miután a nőstény lerakta tojásait – ha jól számoltuk, négyet – most felváltva ücsörögnek rajtuk, így a nap nagy részében csak ez látható az élő showműsorban. Időnként vendégművészként feltűnik egy-egy veréb is, de tőlük sem számíthatunk túl izgalmas jelenetekre. A fiókák kikelésétől azonban érdemes lesz követni életüket, már csak azért is, mert máskülönben, a földön állva maximum a kicsik feje búbját láthatnánk – azt is csak hetekkel a kikelésük után.

Furcsa helyzet, de tény, hogy most mi, az otthonainkba gubózva kukkolhatjuk azokat, akik szabadon élnek. Megfordult a világ, de remélhetőleg csak átmenetileg, addig pedig pont a gólyák hozhatják be életünkbe azt a természetet, amelytől most egy időre el vagyunk zárva.

A röszkei gólyakamerát EZEN a linken érheti el.