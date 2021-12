Horváth-Varga Sándor tíz képét bocsátja árverésre jótékony céllal

Tíz, különleges technikával készült képét bocsátja áruba a makói költő, Horváth-Varga Sándor jótékony céllal. Dr. Lalát, a bohócdoktort szeretné segíteni a felajánlással.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay tovább sértegeti a magyar embereket (videó)

Ha az ember beírja a makói Horváth-Varga Sándor nevét egy internetes keresőbe, kiderül, hogy van egy országszerte népszerű verse. Az Amit az élettől akarok felbukkan rendezvények nyitányaként, ké­­szült belőle a világhálót be­­járó kollázs, de egy színész is elszavalja egy videóban. Arról, hogy egy másik helybeli költővel, Gaudi Évával együtt né­hány éve közös verseskötete jelent meg, a Délmagyarország is beszámolt. A korábban szerelőként dolgozó férfit azonban nem csak a költészet érdekli: nemrégiben pirográfiáiból nyílt kiállítása Makón.

Gázlángon hevített szöggel alkot

Horváth-Varga Sándor Honvéd városrészben él egy apró házban, ahol beteg édesanyját ápolja. Itt készülnek pirográfiái is. A szó tűzírást jelent; az így készült képeket többnyire fába égetik bele. Ilyeneket már a 80-as években is készített, gázlángon hevített szöggel – meséli –, de alkotó kedve ké­­sőbb alábbhagyott, inkább a ver­­sek érdekelték. Most megint fordult a kocka: keveset ír, égetett képeket viszont megint lelkesen készít. – A versekkel is, a képekkel is az érzéseimet, indulataimat fejezem ki, vezetem le – mondja.

Dr. Lala barátja és tisztelője lett

Most közösségi oldalán 10 ké­­pét ajánlotta fel jótékony célra dr. Lala, a bohócdoktor támogatására. Mint elmesélte, egyszer szerveztek egy emlékestet egy fiatalon elhunyt makói sportoló, Demeter Sándor tiszteletére, és a rendezvény kedvezményezettje ő volt – akkor ismerkedtek meg személyesen. – Megható, az egész életemet meghatározó beszélgetésben volt részem vele az estet követő vacsora alatt – emlékezett. Nagy tisztelője lett, hiszen Lala olyan beteg gyerekek arcára csal mosolyt, akik emberfeletti küzdelmet folytatnak nemegyszer gyógyíthatatlan betegségükkel.

Az unokája méhecskéket küld a gyerekeknek

A tíz kép visszatérő motívuma a farkas. Átlagban mindegyiken 17 órát dolgozott, ezért a képeket együtt 170 ezer forintért, de akár egyenként, 17 ezer forintért is kínálja. – Nyugdíj előtti támogatásból élek, csak ezzel tudok segíteni, de ez a pénz hiánytalanul eljut majd hozzá – ígérte. Sőt, ha valaki küld egy igazolást arról, hogy utalt Lala alapítványának, ő úgy is elküldi a kiválasztott alkotást. Ráadásként a 10 éves unokája egy-egy horgolt méhecskét fog küldeni a bohócdoktornak, hogy ossza szét a gyerekek kö­­zött.