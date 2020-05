Eggyel több az új fertőzött megyénkben

Egyre több intézmény nyílik meg hamarosan a megyében, például az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a makói Hagymatikum is. Persze bizonyos szabályokat mindenhol be kell tartani. Közben már 106 igazoltan koronavírussal fertőzött megyei betegről számolt be az országos tiszti főorvos.

Magánemberként segít saját, és ismerősei adományaival a ko­­ronavírus-járvány kitörése óta a szegedi Jakab Gusztáv. A szegedi egészségügyi intézmé­nyekbe eddig tisztálkodási sze­­reket, vérnyomásmérőket és szájmaszkokat is vittek. Má­­­­sok mellett a Gyermekklinika és az SBO is ezer maszkot kapott tőlük, de voltak na­­gyobb értékű felajánlások is. A klinikára így kerülhetett 335 ezer forint értékben vérnyomás- és vércukorszintmérő, a szegedi mentősökhöz pedig egy hőszivattyús szárítógép. Szintén az új kórházba vittek egy infúziós pumpát, ezeken kívül pedig vittek még zöldségcsomagokat és pizzákat is az egészségügyben dolgozóknak.

Mintavétel Szegeden

Vasárnap 9 és 15 óra között a szegedi Dugonics téren várják mintavételre azokat, akiket le­vélben vagy telefonon kértek arra, hogy vegyenek részt az országos koronavírus-szűrővizsgálatban. A minták 16,4 szá­­zalékát a Szegedi Tudomány­egyetem munkatársai gyűjtik be a régióból.

A Szegedi Távfűtő Kft. bejelentette, hogy hétfőtől újra le­­­het személyesen is ügyeket in­­tézni az ügyfélszolgálaton, a Vág utca 4. szám alatt.

Május 18-án, hétfőn nyit a makói Hagymatikum – mondta el közösségi oldalán, élő bejelentkezésben Farkas Éva Er­zsébet, a város polgármestere. Ugyanakkor a fürdőnek csak a szabadtéri részét lehet majd használni, és éppen ezért a Szent János tér felől lehet be­­jutni. Egyelőre csak a Makón és térségében élőket fogadják, viszont a belépő is olcsóbb lesz: kedvezménnyel 500, egyébként 1000 forintért adják

Nyit az emlékpark

Korlátozások mellett május 19-én kinyit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is.

A csökkentett üzemmódban a skanzen, a Nomád Park és a Szeri Gyógynövénykert lesz lá­­togatható. A Gőzös Büfé és a Szeri Kávézó teraszai, a Szatócs­bolt, valamint a Szeri Gyógynövénybolt szintén nyitva lesz. A Rotunda és a Látogatóközpont kiállításai továbbra is zárva tartanak, és az árvízi bemutatót sem lehet megnézni, ahogy az elektromos kisautók bérlése és a parkjárat is szünetel még. Hétfő kivételével mindennap 10 és 18 óra között várják a látogatókat. A belépő 1400 forint lesz.

Távolságot kell tartani

Az emlékpark azt is közölte, hogy mindenki köteles más em­­berekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebbre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint leg­­alább 1,5 méter távolságot tartani. A távolság megtartása a Gőzös Büfé és a Szeri Kávézó teraszain is kötelező. Az operatív törzs internetes ol­­daláról az derült ki, hogy Csongrád megyében már 105 igazolt beteg van. Ez hárommal több, mint korábban, és a megye az ötödik legfertőzöttebb az országban.