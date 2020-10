Egy asztalnál három sportot is űzhetnek akár

Fogyatékkal élő személyek háromfajta sportot is űzhetnek annál a magyar fejlesztésű teqasztalnál, melyet a Gemma iskola használatra kapott a Nem Adom Fel Alapítványtól. A sporteszközt a mindennapos testnevelés részeként használják majd az intézményben.

Parasportokra alkalmas asztalt kapott a magyar fejlesztő cégtől a Nem Adom Fel Alapítvány, melyet a fogyatékkal élő személyek tudnak speciális sportágakhoz használni. Az ívelt eszközön először teqballt játszottak, ami a labdarúgás és az asztalitenisz ötvözésével kialakított sportág, mostanra azonban már kilenc másik játékot fejlesztettek rá. Az eszközt csütörtökön a Gemma iskola sporttermében állították fel, ahol be is mutatták a mozgáskorlátozott diákok által űzhető sportágakat.

A teqpong az asztaliteniszhez hasonlít, a hajlított felületű asztalnak köszönhetően azonban kerekesszékben ülve is játszható. A teqvoly egyfajta ülő röplabda, ennek megfelelően csapatban játsszák, de itt is szerepet kap az asztal. A teqis pedig a kerekesszékes tenisz alapjaira épül, a pálya ez esetben az asztal és annak környezete. Mindhárom kiválóan átmozgatja a sportolókat – ez a profik néhány perces bemutatójából is kiderült. Azt viszont, hogy mennyire élvezetes, mi sem bizonyította jobban, mint hogy a gemmás fiatalok is azonnal szívesen beálltak és kipróbálták.

Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője elmondta, a teqasztalt érzékenyítő programjaikon is jól tudják majd használni, mivel azonban ezek a járványhelyzet miatt egyelőre szünetelnek, a Gemma iskolának ajánlották fel az eszközt használatra.

– Mindig öröm, ha van olyan speciális sport, ami a sérült embereket is meg tudja mozgatni, hiszen ez önbizalmat ad, és persze az egészségre is jó hatással van – fogalmazott.

Hurgulyné Horváth Brigitta, a Gemma iskola igazgatóhelyettese elmondta, az intézmény új székhelyén, az egykori Hansági iskola épületében három készségfejlesztő és egy általános iskolai osztály diákjai tanulnak. Itt használják majd a teqasztalt, miután a pedagógusok oktatása befejeződik. A sportágakat beépítik a mindennapos testnevelés programjába, ezzel is színesítve a fiatalok mozgásfejlesztését.

– Különösen télen lesz ez nagyon hasznos, hiszen akkor beszűkülnek a lehetőségeink – tette hozzá.