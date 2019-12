Egy év alatt elnyerte a hallgatók bizalmát Lipták Lilla, az NB I-es focista

Középiskolás korában azt sem tudta, mi fán terem a közgazdaságtan, tanítani sem akart a 28 éves focista, Lipták Lilla. Végül mindkettőt megszerette, és bár hivatalosan egy éve tanít az SZTE gazdaságtudományi karán, idén a hallgatók őt választották az év oktatójának.

– Sokáig azt se tudtam, mi az a közgazdaságtan, földrajz szakra készültem, versenyeket is nyertem, ám rájöttem, azzal nem sokra megyek. Egyik tanárom mondta, hogy el tudna nekem képzelni valamilyen gazdaságtudományi szakot, és meggyőzött, hiszen szerettem a matekot és az idegen nyelvek is jól mentek – emlékezett vissza Lipták Lilla. Utolsó éves gimnazistaként döntött úgy, hogy a gazdaságtudományi karra jelentkezik. Az már hamarabb eldőlt, hogy Szegeden tanul tovább a békéscsabai lány, ugyanis 2011 óta itt focizott az akkori NB I-es csapatban. A foci révén megszerette a várost, ezért egyértelmű volt, hogy az SZTE-n folytatja tanulmányait.

Nem akart tanár lenni

Bár sosem gondolta, hogy egyetemi oktató lesz, valahogy így hozta az élet. Azt mesélte, mindig jó tanuló volt, megerőltetés nélkül vette az akadályokat, így volt ez az egyetemen is. Ösztöndíjakat nyert, kiemelkedett a többiek közül. Ezt a tanárok is észrevették már az első évben, részt vett egy tehetséggondozó táborban és a kar által szervezett szakmai programokon is. – Ez nem volt tudatos, ösztönösen jött, így megismertek a tanáraim és megkedveltek. Én is megszerettem ezt a közeget, az oktatókat, jóban voltam már akkor a büféssel és a portás bácsival is. Ezért azt éreztem, hogy nem akarom itt hagyni ezt a helyet, ezért folytattam a tanulmányaimat itt a mesterképzésben, már vállalkozásfejlesztés szakon – mesélte a fiatal oktató.

Megfér egymás mellett a foci és a marketing

Itt javasolták neki témavezetői – Kovács Péter dékán és Prónay Szabolcs – hogy folytassa PhD-hallgatóként. Először nem akart továbbtanulni, dolgozni szeretett volna, végül ez megoldódott, hiszen a gazdaságtudományi karon felajánlottak neki egy tanársegédi állást.

– Ez meggyőzött arról, hogy itt van a helyem. Rájöttem, hogy szeretek tanítani, már a mesterképzés alatt tanítottam statisztikát, és sokat korrepetáltam – magyarázta. Ez a második tanéve a GTK-n, általános statisztikát és marketinget is oktat. Úgy fogalmazott, abszolút nem számított arra, hogy őt választják az év női oktatójának.

Ennél jobb visszajelzést nem kaphat egy oktató

– Még mindig nem fogtam fel, hogy az első oktatói évem után a hallgatók megszavazták nekem ezt a díjat. Úgy gondolom, hogy ennél jobb visszajelzést, elismerést nem kaphat egy oktató – vélekedett. Emellett Lilla a női labdarúgó NB I-ben szereplő St. Mihály Szeged-Fitsport focistája, ezért óráit úgy alakította, hogy a délutáni edzéseken részt tudjon venni. Azt mondja, bár nehéz összeegyeztetni a kettőt, ő igazán pörgős személyiség, és most már a foci mellett az oktatás is az élete fontos része.