Egy nap alatt 577 új fertőzött a megyében

A koronavírus-járvány negyedik hulláma berobbant, és különösen érzékenyen érinti ez a déli, a keleti megyéket. Ez Csongrád-Csanádban is megfigyelhető: két napja 117, tegnap 356 új fertőzöttről számoltunk be, ez a szám mára 577, a így a fertőzöttek száma 39 ezer fölé emelkedett. Újdonság, hogy a kötelező oltáshoz a nagyobb létszámú cégek is igényelhetnek oltóanyagot.

A szegedi önkormányzati rendelet alapján a Szegedi Sport és Fürdők Kft. valamennyi létesítményében, az épületek előterében, a jegypénztáraknál, illetve minden olyan zárt helyen, ahol szolgáltatásokat vehetünk igénybe, kötelező a szájat és az orrot takaró maszk használata, az ott dolgozóknak és a 6. életévüket már betöltött és idősebb vendégeknek is. Az első esemény, amit ez érint, a Naturtex-SZTE-Szedeák és a Falco KC közötti kosárlabda-mérkőzés. A koronavírus-járvány terjedése miatt a makói polgármesteri hivatal ügyfélfogadásában is változások, szigorítások lesznek hétfőtől. Arra kérik a lakosokat, amennyiben lehetséges, telefonon vagy e-mailben intézzék ügyeiket, minden munkatársuk elérhetősége megtalálható a www.mako.hu honlapon. Ha az ügyintézés mégis személyes megjelenést kíván, a hivatal udvar felőli ablakánál elérhető két irodában tartanak félfogadást az ismert időpontokban. A belső térben, amennyiben szükséges oda belépni, az orrot és a szájat eltakaró maszk, valamint a fertőtlenítő használata kötelező. Mindezekről a helyszínen hirdetmény tájékoztat. A szigorításokat nyomatékosítja az országos és a megyei járványhelyzet. Két napja még arról számolhattunk be, hogy 117-tel nőtt Csongrád-Csanád megyében a fertőzöttek száma, csütörtökön már 356 volt az emelkedés mértéke, míg péntekre 577-tel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben, ezzel átléptük a 39 ezret, pontosan 39 ezer 87. Csakis azt tanácsolhatjuk, aki még egyáltalán nem oltatta be magát, minél előbb tegye meg, de a harmadik, úgynevezett emlékeztetőt oltást is ajánlott felvenni, mert erősíti szervezetünk védelmét a rendkívül, minden eddiginél agresszívabb vírussal szemben. Elképzelhető, hogy a növekvő tendencia miatt több munkáltató rendeli el munkafeltételként a kötelező oltást alkalmazottainak. A nagyobb létszámú vállalkozások a megyei oltási munkacsoportokon keresztül vakcinát igényelhetnek a munkahelyi oltásokhoz, megyénkben ez a [email protected] e-mail-címen lehetséges. Az oltást tehát az üzemorvosok is beadhatják a még oltatlanoknak.