Egy SMA-s kislánynak gyűjt a kerekesszékes rögbis

Vízilabdás olimpiai bajnokok által aláírt pólót bocsájt licitre Farkas László.

Farkas László 12 éve él kerekesszékben egy munkahelyi baleset miatt, dolgozik, sportol és tagja az ország egyetlen kerekesszékes rögbicsapatának. László három évvel ezelőtt szintén liciten szerezte meg a pólót, amit most ő is árverésre bocsát. – Egy lányé volt, aki pont akkor járt az Egyesült Államokban, amikor a vízilabdások bekerültek a Hallhatatlanok Csarnokába. Régóta gondolkodom rajta, hogy felajánljam valakinek. Lencsinek már korábban is segítettem, születésnapomra mindig pénzt kérek a családomtól, tavaly nyáron összegyűlt pénzt elutaltam a kislány családjának – mesélte lapunknak László. A fóti kislány 3 éves, a családja egy speciális, autóba tehető gyerek­ülésre gyűjt.

A San Francisco 49ers amerikaifutball-csapat pólóját 2016-ban írták alá a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdacsapat tagjai: Benedek Tibor, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán, valamint Kemény Dénes és Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó. A pólóra László közösségi oldalán lehet licitálni január 24-ig, majd ezt a tervek szerint a Budapesten zajló vízilabda Európa-bajnokságon adják át új tulajdonosának, a befolyt összeget pedig Lencsinek, akinek 2-es típusú SMA-ja, más néven gerincvelői izomsorvadása van.