Egy vágyuk van: legyen iható a víz

A véletlenen múlik, hogy éppen milyen víz folyik Tápaiéknál. A tömörkényi család otthonában az egyik pillanatban még tiszta víz jön a csapból, a másikban már sárgás-barnás folyadék. A probléma évek óta fennáll, néha jobb, néha rosszabb volt a helyzet. A családfőnek most lett elege, nála szó szerint betelt a pohár.

Otthonában fogad bennünket Tápai Zoltán. A tömörkényi férfi kávéval, gyümölcslével, üdítővel kínál – vízzel még véletlenül sem.

– A főzéshez is bolti ásványvizet használunk, vagy kimegyünk ide a buszmegállóhoz, és kannában hordjuk a vizet a közkifolyóról. Tegnap is főzött volna a feleségem, szépen folyt a víz, aztán egyszerre csak sárga lé jött a csapból, önthettük ki az egészet. De a legrosszabb az egészben, hogy véletlenszerűen jön a rossz víz, nem lehetünk benne biztosak, mikor mi folyik a csapból. Száz literek mennek el így – panaszolta Tápai Zoltán. A férfi már ott tart, hogy úgy döntött, addig nem fizeti a számlákat a szolgáltatójának, amíg meg nem oldódik a helyzet.

A probléma már legalább öt éve fennáll. A család háza a gerincvezeték legvégén van, a pangó víztől képződik náluk üledék. A vezetéket összekötötték a Kossuth utcával, de ez sem hozott változást. Az utcájuk elején egyébként most is dolgoznak az Alföldvíz emberei, megnézik az összekötő csövet, és alaposan átmosatják.

– Én úgy látom, hogy vastagabb csőre lenne szükség, hogy cirkuláljon a víz, ne alakuljon ki pangás – magyarázta a családfő.

– Hatszor-hétszer már ná­lunk is csináltak mosatást, akkor ki is jött a hordalék, de egy óra elteltével újra jelentkezett a probléma. Egyébként a szolgáltatóra nem lehet panasz, mindig jöttek a hibabejelentés után. Azt mondták, ők sem tudnak többet tenni, az önkormányzatra mutogatnak, feltételezem, az önkormányzat meg az Alföldvízre, míg eközben én és a családom pocsarat iszik.

A férfi elmondta, a helyzet nagyban befolyásolja az életüket, szinte lehetetlenné teszi a mosást, a főzést és a tisztálkodást is, mivel kiszámíthatatlan, mikor változik sárgás-barnás folyadékká a víz. De ha vízszínű a pohár tartalma, akkor sem lehet biztosra menni, egy kint hagyott pohár víz alján másnapra lerakódás képződik.

Tápaiék panaszukkal megkeresték a fogyasztóvédelmet és az ÁNTSZ feladatait átvevő Nemzeti Népegészségügyi Központot is, a vizüket jövő héten a szakemberek is bevizsgálják.