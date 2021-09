Egyedülálló tárlatot nyitottak Szent-Györgyi születésnapján – Galéria

Szent-Györgyi Albert nagyon sokat tett azért, hogy a szegedi egyetem jelenlegi szintjére tudjon fejlődni – jelentette ki Rovó László rektor csütörtökön a rektori hivatal előtt tartott ünnepségen, amelyen a 128 évvel ezelőtt született Nobel-díjas tudós előtt tisztelegtek. Az épületben egy különleges tárlatot is nyitottak, amelyen keresztül láthatjuk, hogyan élt és dolgozott a világhírű magyar orvos.

– Szent-Györgyi Albert 128 éve született. Általában mi már csak a Nobel-díjas tudóst látjuk, de mi, akik Szegeden vagyunk, pontosan tudjuk, hogy ennél ő sokkal több volt. Nem csak arról híres, hogy a 17 magyar kötődésű Nobel-díjasból egyedüliként egy magyar egyetemen tudta megszerezni a Nobel-díjat, és mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ez pont a Szegedi Tudományegyetem volt, de arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a kiváló személyiség nagyon sokat tett ahhoz, hogy a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi szintjére tudjon fejlődni – mondta Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora Szent-Györgyi Albert születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen.

Jelezte, Szent-Györgyi bátor ember volt, aki önként jelentkezett, hogy az első világháborúban életeket mentsen, emellett egy igen jó szervező kutató volt, aki vállalta azt, hogy körbejárja Európa akkori legmagasabb színvonalú egyetemeit, hogy megalapozza azt a tudást, amire a Nobel-díj épült.

– Egy kiváló képességű tanár is volt, hiszen új technikákat vezetett be az oktatásban, bevonta a kutatásba a hallgatóit is. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy jelentősen meghaladta azt a kort, amelyben élt. Személyesen akarta megtapasztalni a világot, ezért körbejárta motorral Európát, de az evezés és a repülés is egyértelműen arra utalt, hogy meg akarta ismerni azt a világot, amelyben élt. Kiváló államférfi volt, aki ellen Hitler személyesen adta ki az elfogatási parancsot – magyarázta.

Az ünnepségen jelen volt Marcia Szent-Györgyi, a Nobel-díjas tudós özvegye is, akinek jelenlétében egy igen különleges tárlatot nyitottak meg a rektori hivatal épületében.

A kiállítás azt a kort idézi meg, amelyben Szent-Györgyi élt és alkotott.

Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese idézte fel a megnyitón azt a sok-sok megpróbáltatást, amelyben a magyar tudósnak része volt, és aki ezek ellenére meg tudta tartani emberi kitartását, méltóságát, valamint a közvetlenségét. Utóbbi tulajdonságából a tárlat is visszaad egy kicsit. Kiemelte, az Általános Orvostudományi Kar, amely épp most vette fel a tudós nevét, mindig is ápolta Szent-Györgyi emlékét egy kis emlékhellyel, így mindig is otthon volt az egyetemen Szent-Györgyi, de most, az egyetem alapításának 440. évfordulóján azért jött létre a kiállítás, hogy az SZTE központjában is leróhassák a tiszteletüket.

A tárlaton látható a Nobel-díj, az eredeti noveszenllája, a dolgozószobája, valamint az a bőrfotel és írógép is, amely valóban Szent-Györgyié volt.

De a fogasra akasztott kalapot is ő hordta, valamint az asztalon is számos olyan használati tárgy van, amely az SZTE egykori rektoráé volt. Több tablót is kihelyeztek, ezeken keresztül végigkövethető az életútja, így az utazásaiba és a Szegedre kerülésének pillanataiba is bepillanthatunk.