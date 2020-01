Egyelőre nem bírságolnak az új parkolózónában

Januártól a Bánomkert sor és Semmelweis utca által fel­ölelt területen is fizetni kell a parkolásért, óránként 220 forintot. A napokban bírság helyett tájékoztatnak az SZKT munkatársai.

Január elsejétől újabb helyszí­nen kell parkolási díjat fizetnünk. Ezúttal a klinikák kör­­­­nyékén, a Bánomkert sor érintett szakaszán és a Semmelweis utcában vált díjkötelessé a parkolás. Jó hír viszont, hogy az olcsóbb, vagyis sárga zónát alakítottak ki, így óránként 220 forintot kell fizetnünk.

– Vásárolható parkolójegy, a minimális parkolási idő 15 perc, a maximális 4 óra. Továbbá 1320 forintért napijegy is váltható. A zónában hétköznap reggel 8 és 18 óra között kell parkolási díjat fizetni – tájékoztatta a Délmagyarországot Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, az év első napjaiban az érintett szakaszon a parkolóellenőrök természetesen elsősorban tájékoztatást vé­geznek. Mi is tettünk egy sétát az új zónában, piros csomagot egyik autón sem találtunk, az új parkolási szabályra figyelmeztető táblából viszont többet is látni, valamint több automatát is kihelyeztek, így senkinek sem kerülheti el a figyelmét.

Majó-Petri Zoltán elmondta, Szegeden két belvárosi parkolási zóna üzemel, a sárga és a zöld jelzésű. A sárga zóna határvonala évek óta a Bécsi körút volt, a zónahatárokban évek óta nem történt változás. – A zónán belül eddig a Bánomkert sor érintett szakaszán és a Semmelweis utcában egy uniós projekt fenntartási időszaka miatt nem kellett parkolási díjat fizetni – magyarázta. A projekt a legújabb klinikai tömb építését és a környező utca szakaszok megújulását tartalmazta, ezért nem kellett itt éveken keresztül fizetni, ha orvoshoz mentünk.

A Liliom, a Bokor és az Ál­lomás utca már régóta fizetős övezet, itt továbbra sincs változás, ugyanúgy a sárga zó­­nában érvényes szabályoknak megfelelőn kell parkolási jogosultságot váltani. Ez megtehető a parkolóautomatáknál, SMS-ben, vagy mobiltelefonos applikáción keresztül.