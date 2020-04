Egyelőre nincs több beteg Nagymágocson

Nem jelentkezett a koronavírus tünete újabb lakónál a Nagymágocsi Kastélyotthonban. Továbbra is nyolc betegről tudnak – derült ki az operatív törzs tegnapi tájékoztatóján. Újságírói kérdésre Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, újabb vizsgálatokat is végeznek a lakókon.

– A megyei tiszti főorvos teljes zárlatról rendelkezett. Az idősek otthonába most nem lehet se bemenni, se onnan kijönni. Az idősek ellátása folyamatos, látogatási tilalom van érvényben. Említettem vasárnap a szá­­mokat: egy panaszmentes gondozottról kiderült, hogy po­­zitív, majd további 7 lakó is pozitív lett. Őket elkülönítették, a szentesi kórház infektológiai osztályán fekszenek. Az idősek otthonában jelenleg is mindenre kiterjedő fertőtlenítést végeznek – mondta Müller Cecília.

Naponta lázmérőznek

Egy másik kérdésre Müller Ce­­cília azt válaszolta, újabb vizsgálatokat is végeznek a la­­kókon. Naponta mérik a testhőmérsékletüket, sokkal in­­tenzívebb a fertőző betegség nyomonkövetése. A gondozottakat és a dolgozókat fertőtlenítő szerekkel látták el. Ha véletlenül bárkinél felső légúti tünetek jelentkeznek, aminek lehet, hogy semmi köze sincs a koronavírushoz, azt a lakót rögtön elkülönítik, és az intézmény orvosa gondoskodik a ki­­vizsgálásáról.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az első nagymágocsi fertőzött honnan kapta el a vírust, ha március 8-a óta látogatási tilalom van az idősek otthonában, nem válaszolt Müller Cecília.

Az emberek találgatnak

Nagymágocson az emberek úgy tudják, a kastélyotthon gondozottja, akinél elsőként kimutatták a koronavírust, egy 70 év feletti férfi, aki azért került a szentesi kórházba a múlt héten, mert elesett és megütötte magát. Mivel köhögött, a kórházban kivizsgálták. A koronavírustesztet is el­­végez­ték, ami pozitív lett.

A faluban többen úgy vélik, hogy az idős férfi az Olaszországban dolgozó, hazalátogató rokonaitól kaphatta el a vírust. Erről hivatalos megerősítést azonban nem kaptunk.

Magánemberként segít a településvezető

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere magánszemélyként tegnap 50 liter alkoholos antivirális kézfertőtlenítőt vásárolt egy gyártótól, amit a kastély­otthonnak adományozott.